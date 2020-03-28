Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер

Обещания МВД внедрить автоматическую видео- и фотофиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД) наконец становятся реальностью. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже сообщил о скором начале 45-дневного переходного периода, после которого водителям-нарушителям начнут приходить письма со штрафом, которые в народе иронично называют "письма счастья".

Первые 20 видеокамер появятся в Киеве, еще 30 – в области. В то же время ряд юристов по-прежнему утверждают, чтоавтоматическое наложение штрафов незаконно и может быть успешно оспорено в суде.

Сайт "Сегодня" разобрался во всех деталях нововведения.

Что готовит МВД

Необходимость введения системы автоматической фиксации (САФ) нарушений ПДД в министерстве обосновывают положительным зарубежным опытом. Например, в Польше после массового внедрения САФ нарушений на дорогах стало меньше на 30%. У нас упор сделан на фиксацию превышения скорости как главного фактора ДТП. По статистике патрульной полиции, именно высокая скорость является причиной каждого третьего ДТП, причем последствия очень тяжелые – погибшие, раненые.

"В среднем по Украине ежесуточно в ДТП погибает 9 человек, 90 человек травмируются. Наиболее эффективным и безальтернативным механизмом контроля за скоростным режимом на дорогах будет внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения", – сообщили нам в пресс-службе МВД.

Как это работает

По разъяснению МВД, на аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на улицах городов установят стационарные комплексы автоматической фиксации, позволяющие круглосуточно в автоматическом режиме проводить их фотосъемку или видеозапись и выявлять водителей, превысивших скорость.

Карта размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Киеве:

Уже определены подразделения Национальной полиции и проведена подготовка полицейских, которые будут обрабатывать поступающую к ним с видеокамер информацию и выписывать постановления о штрафе. За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

За какую скорость не оштрафуют

Согласно ПДД, в населенных пунктах сейчас нельзя ездить быстрее 50 км/ч, вне населенных пунктов – быстрее 90 км/ч. Если на дороге есть разделительная полоса, можно ехать не более чем 110 км/ч, на автомагистралях – не более 130 км/ч. Но на самом деле все чуть сложнее.

Как разъяснили в МВД, нарушением скоростного режима в городах будет считаться езда со скоростью более 73 км/ч. 50 + 20 + 3 км/ч = 73 км/ч, где 3 км/ч – это специально заложенная погрешность в работе прибора). А 20 км/ч – это так называемые водителями "бонусные" километры, после превышения которых согласно ст. 122 ч. 1 Админкодекса может быть наложен штраф.

Соответственно, для автодорог это 113 км/ч, при наличии на них разделительной полосы – 133 км/ч, на автомагистралях, коих в Украине аж одна – от Киева до Борисполя (36 км) – 153 км/ч. Также в Киеве есть дороги, где с 1 апреля до 1 ноября разрешенная скорость движения не 50, а 80 км/ч. То есть скорость движения, за которую не штрафуют, там составляет 103 км/ч. Это, например, проспект Бажана, Столичное и Набережное шоссе.

Кому пришлют письмо

Очевидно, что априори полиция может отправить постановление о наложении штрафа только тому, кто зарегистрирован в сервис-центрах МВД как владелец транспортного средства. Это либо физлицо, либо руководитель юридического лица, на которое зарегистрирован транспорт.

Чтобы штраф получил тот, кто на самом деле был за рулем, владельцу автомобиля надо внести данные об этом водителе в Единый государственный реестр транспортных средств. Для юрлиц это, как правило, проблемы не составляет, так как во всех фирмах за каждым автомобилем закреплен конкретный водитель.

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А вот для физлиц сложнее. Особенно, если в семье один автомобиль и на нем по очереди ездят и родители, и дети. Именно в этом, даже если в реестр занесены все домочадцы, юристы видят главную заковыку: непонятно, кому выписывать штраф. Скорее всего, "письмо счастья" пришлют владельцу автомобиля.

И о так называемых "евробляхах", то есть автомобилях на еврономерах. Обычно их ввозят подставные лица от имени частных фирм, нередко фиктивных. А ездят на них украинцы, числящиеся "сотрудниками" фирмы. В этом случае штраф выпишут на фирму. Но дойдет ли он туда – большой вопрос.

Напомним: в Украине автомобили на еврономерах уже третий месяц как вне закона, но полиция такие машины не изымает, а их водителей не штрафует. Формальная причина – до сих пор не налажен доступ полицейских инспекторов к базам пограничной службы.

И о "пряниках"

В случае уплаты штрафа в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления можно внести всего 50% от общей суммы, то есть 122,5 грн, и постановление будет считаться выполненным. Общий срок оплаты штрафа – 30 дней с момента вступления в законную силу постановления.

Сами штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, будут направляться исключительно на две цели: улучшение дорожной инфраструктуры и безопасность дорожного движения. По-простому это значит: на поддержание работы и установку новых САФ, установку новых знаков, светофоров, нанесение дорожной разметки и так далее и поддержание всего этого в рабочем состоянии.

Эксперты: автофиксация – нарушение прав водителя

Специалисты по вопросам организации дорожного движения поддерживают введение автофиксации, но сомневаются, что власти смогли учесть все юридические нюансы.

По словам эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, кроме сертификации самих систем, нужен сертификат о том, что информация в них защищена от несанкционированного доступа. Также Караваев обратил внимание, что наш закон возлагает ответственность на владельца транспортного средства независимо от того, кто был за рулем в момент нарушения.

"В Польше владелец автомобиля-нарушителя, если он не был за рулем, обязан сообщить об этом, указав, кто, если не он, управлял транспортом, – отметил Владимир Караваев. – Если владелец этого не сделал, его штрафуют, но не за нарушение правил дорожного движения, а за "недонесение". В нашем законодательство такие нормы отсутствуют. Поэтому, когда автофиксация нарушений начнет работать, ожидаю лавину исков от нарушителей, и эти иски будут удовлетворены судами".

В этом уверен и адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей. Володарский сослался на два действующих решения Конституционного суда Украины от 22 декабря 2010 года и от 26 мая 2015 года.

"В 2010 году КСУ решил, что для привлечения к ответственности, в том числе административной, совершение конкретного противоправного деяния необходимо привязать к конкретному лицу, – напомнил Володарский. – В 2015 году КСУ указал, что составление постановления о штрафе непосредственно на дороге, когда водитель не имеет времени для обращения за правовой помощью – это нарушение его прав. При автофиксации нет ни протоколов, ни других документов, где водитель может высказать свое мнение о том, что он, допустим, не согласен с нарушением".

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Впрочем, к правилам поведения на дорогах легкомысленно относятся не только водители, но и пешеходы:

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