По следам евроблях: журналисты раскрыли новые схемы "растаможки"
Сколько стоит льготная легализация авто и могут продлить ее срок - в сенсационном репортаже-расследовании журналистов «Сегодня»
На то, чтобы растаможить "евробляхи" вполовину дешевле, осталось две недели. Потом придется платить полную сумму акциза. А уже с мая полиция будет штрафовать и конфисковать транспорт.
С момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах более 5 млрд гривен.
Но в Украине появились фирмы-однодневки, которые предлагают услуги по снятию автомобиля на еврономерах с учета, а взамен выдать автовладельцу подтверждающие документы, которые нужны для таможенного оформления автомобиля в Украине.
Но очень часто получается так, что автовладелец, который, как законопослушный гражданин, решил переоформить авто, обращаясь в такую брокерскую фирму-однодневку, может потерять не только деньги и время, но и сам автомобиль. Ведь, собрав достаточную сумму от желающих растаможить свои "евробляхи", дельцы закрывают свои "конторы", скрываясь с деньгами.
Более детально смотрите в сюжете-спецрасследовании от журналистов "Сегодня".
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое парней притворялись таможенными брокерами и обманули более ста человек. Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов.
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