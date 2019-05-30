Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Водители, которые имеют нерастаможенные машины с еврономерами ("евробляхи"), могут ездить без штрафов еще три месяца — до 24 августа, так как Рада в минувшую пятницу внесла изменения в Налоговый кодекс. Президент Петр Порошенко уже подписал новый закон, и он вступит в силу на днях, сразу после опубликования. Эксперты говорят, что это лишь отсрочка, а не кардинальное решение вопроса.

Что приняли

Как разъяснила нардеп Нина Южанина, внесена техническая правка, по которой штрафовать за нерастаможку и конфисковывать автомобили правоохранители начнут не с 24 мая, а на три месяца позже — со Дня Независимости. Причины переноса не озвучены, хотя раньше депутаты не раз говорили, что сроки продлевать не будут.

"Таким образом, 24 августа 2019 года вступит в силу штрафной законопроект, который будет налагать штраф за нарушение таможенного режима владельцами автомобилей на еврорегистрации", — сказала Южанина.

Напомним: перед Радой 15 мая прошла акция владельцев автомобилей на еврономерах, которые требовали не только перенести введение штрафов, но и отменить акцизы вовсе и не штрафовать на 8500 грн за просрочку при таможенном оформлении. Как видим, парламент лишь сдвинул сроки наложения штрафов, но, по словам Южаниной, депутаты обсуждают вопрос о том, чтобы ввести льготы по растаможке для социально незащищенных слоев населения. А вот полностью акцизы вряд ли отменят, так как это будет несправедливо по отношению к тем, кто уже растаможил автомобиль, уплатив налоги в бюджет. По данным ГФС, за время льготной растаможки в ноябре — феврале, когда можно было внести 50% акциза, узаконено 218 тысяч авто на еврономерах (около 30% от общего количества), казна получила дополнительно 13,5 млрд грн. Но после прекращения действия льгот процесс практически остановился.

Мнение экспертов

Ряд специалистов авторынка считают, что решение Рады лишь усугубит ситуацию.

"В том, что государство прогибается под требования небольшой группы с особыми интересами в ущерб всем остальным, я ничего хорошего не вижу, — прокомментировал "Сегодня" юрист Вадим Володарский. — Тем более что правила игры были озвучены заранее, включая сроки. Осталась и проблема с установлением личности виновника ДТП, когда он бросил авто "на бляхах" или на нем уехал. С этим нужно что-то делать, но, в комплексе, снижая платежи и отменяя запреты, по меньшей мере для ввоза авто частными лицами. При отсутствии возможности легально ездить на желаемом автомобиле люди будут искать пути обхода".

А вот автоэксперт Владимир Караваев говорит, что перенос сроков введения штрафов и санкций за нерастаможку был прогнозируемым:

"Меры к нарушителям в законе предусмотрены жесткие, касаются сотен тысяч людей, уже прошли акции протеста. Поэтому перед выборами парламента Рада приняла соломоново решение — отсрочить. Высока вероятность, что в августе норму продлят еще раз, а к штрафам за нерастаможку депутаты вернутся уже после выборов".

Также Караваев полагает, что власти все же должны обеспечить людям возможность купить машину по доступной цене, снизив высокие пошлины.

"Нужен кнут и пряник"

От переноса введения штрафов госбюджет потеряет миллиарды гривен, так как, по данным ГФС, не растаможены около 430 тыс. "евроблях". Экономист Александр Охрименко подсчитал, что если треть автомобилей, оформленных с 50%-ной скидкой, дали в госбюджет 13,5 млрд грн, то оставшиеся, растаможенные по полной стоимости, могли бы принести в казну еще около 50 млрд грн.

"Это почти 5% доходов госбюджета, — говорит Охрименко. — Их можно пустить на повышение соцстандартов, но реально взыскать будет сложно, так как почти все, кто хотел растаможить авто, уже это сделали. Чтобы получить хоть что-то, властям надо применить политику кнута и пряника — снизить акцизы вдвое, а полиции — активнее останавливать "бляхо­водов" и напоминать о необходимости узаконить автомобиль".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что сервисы такси объявили бойкот "евробляхам". Bolt (ранее Taxify), Uber, Uklon отказываются от сотрудничества с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией.

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