Подержанный "Запорожец" выставили на продажу за 30 тысяч евро

ЗАЗ-968М выпускался с конца 1979 по апрель 1994 года и экспортировался под брендом Yalta

На крупнейшем автопортале Европы выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-968М 1987 года выпуска с оригинальным кузовом и мотором. Приобрести "Запорожец" с пробегом 17 километров можно за 30 тысяч евро.

В объявлении на сайте AutoScout24 указано, что в 1995 году автомобиль был зарегистрирован в Польше и все последующие годы простоял в гараже. В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления. При этом были заменены только шины и аккумулятор, кузов и двигатель остались оригинальными.

"Это один из немногих автомобилей в Европе с таким низким расходом топлива и в таком хорошем состоянии", – говорится в объявлении.

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ЗАЗ-968М выпускался с конца 1979 по апрель 1994 года и экспортировался под брендом Yalta. Последний "Запорожец" этой модели сошел с конвейера Запорожского автомобильного завода 15 апреля 1994 года. Характерные особенности модели: заднемоторная компоновка, V-образный двигатель воздушного охлаждения, автономный бензиновый отопитель. ЗАЗ-968М комплектовался тремя бензиновыми моторами: МеМЗ-968Э (41 л.с.), МеМЗ-968ГЭ (45 л.с.), МеМЗ-968БЭ (50 л.с.) и ездил на бензине марки АИ-93.

Напомним, в Украине продают уникальный внедорожный "Запорожец". Как указывает владелец, доработанный ЗАЗ-968 1991 года предназначен для "охоты и рыбалки".

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