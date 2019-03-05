Подразделение Mercedes-AMG отказывается от двигателей V12

Тираж последнего супер-седана S65 с 630-сильным битурбомотором V12 ограничат 130 единицами

Подразделение Mercedes-AMG отказывается от двигателей V12 2019-03-05T06:16:00+02:00 Авто Тираж последнего супер-седана S65 с 630-сильным битурбомотором V12 ограничат 130 единицами











Сегодня, 5 марта, на 89-м Женевском автосалоне компания представит финальную версию Mercedes-AMG S65. Тираж последнего супер-седана S65 с 630-сильным битурбомотором V12 ограничат 130 единицами.

Кузов Mercedes-AMG S65 Final Edition окрашен в цвет Obsidian Black. Уникальность серии подчеркивает черная надпись "One Man – One Engine" (Один человек – один двигатель) на крышке мотора вместо традиционной серебристой, логотипы AMG на задних стойках и глянцево-черные четырехугольные патрубки выхлопной системы. Кроме того, у прощального S65 бронзовые 20-дюймовые колесные диски и такого же цвета вставки на бамперах, передних воздухозаборниках и дверных порогах.

Черно-бронзовая тема продолжается и в салоне супер-седана. С черным интерьером контрастирует декоративная медная строчка и подсветка медного оттенка. На центральной консоли установлена памятная табличка с надписью "1 of 130", на рулевом колесе – "AMG Edition". Версия Final Edition получила почти полный набор опций, включая отдельные задние сидения, панорамную крышу и пакет AMG Driver's package с ограничителем скорости, отодвинутым до отметки 300 км/ч.

Mercedes-AMG S65 Final Edition укомплектован 6.0-литровым битурбомотором V12, выдающим 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. С таким агрегатом супер-седан весом в 2 250 кг ускоряется с места до 96 км/ч за 4.1 секунды.

Помимо Mercedes-AMG S65 Final Edition на стенде марки в Женеве выставят обновленные GLC, GLE 53 и GT R Roadster, а также второе поколение CLA в кузове универсал.

Напомним, Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте. Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге.

Ранее мы писали, что купе Mercedes-AMG GT R Pro показали на видео. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 318 км/ч.

Ранее Mercedes-Benz показал первый серийный электромобиль. Новинка оснащена двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подразделение Mercedes-AMG отказывается от двигателей V12". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: autonews.autoua.net Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ