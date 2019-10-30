"Подзаборные" заправки: экономия или убытки для кошелька

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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На фоне высоких цен на нефтепродукты в Украине стал популярным сжиженный газ (автогаз), который из-за своей дешевизны все больше вытесняет бензин. В итоге, начиная с 2015 года, когда доллар подорожал втрое, как грибы после дождя, начали расти нелегальные газовые заправки, торгующие автомобильным газом по минимальным ценам. Эксперты топливного рынка презрительно называют нелегальные АЗС "подзаборными", ведь поставить бочку для газа и недорогое оборудование можно даже в частном дворе.

Проблема налоговых потерь для бюджета достигла таких масштабов, что ею озаботился президент Владимир Зеленский. Сайт "Сегодня" выяснил, сколько теряет казна, чем в итоге может обернуться для кошелька автомобилиста экономия на дешевом топливе, и почему местные власти часто "в упор не замечают" таких нелегалов.

Выгодный бизнес

Активное противодействие топливным нелегалам началось менее года назад, в декабре 2018 года, когда Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) – профессиональное объединение легальных игроков топливного рынка – разработала интерактивную карту нелегальных АЗС по всей стране.

На карте хорошо видно, как сеть топливных нелегалов опутала Украину. Больше всего поражены ею две области – Киевская и Днепропетровская, но "подзаборников" немало и в других регионах.

Как сообщили нам в НАУ, ситуация резко усугубилась за последние 4 года: количество нелегальных АЗС выросло в разы, достигнув 1500 при 6000 легальных. То есть уже 20% (каждая пятая) АЗС торгует из-под полы.

"Эти заправки устанавливаются без отведения земли, оформления разрешительных документов и наемных работников, работают без кассовых аппаратов, – говорит глава НАУ Неля Привалова. – Они взрываются ежемесячно, гибнут люди. Доля нелегального оборота топлива достигла 1,5 млн т в год, что составляет 30-40% в зависимости от вида топлива. Ежегодные потери бюджета – свыше 10 млрд грн".

Аналитик топливного рынка Сергей Куюн (Консалтинговая группа "А-95") уточнил: с каждого литра топлива, прошедшего через кассовый аппарат, местные громады, на территории которых стоят АЗС, получают 1,20 грн. Продал миллион литров – получи 1,2 млн грн.

"Подзаборники" чаще всего торгуют и газом, и дизтопливом – самыми ходовыми у нас нефтепродуктами. По оценке Куюна, среди нелегальных заправок примерно 70% торгуют сжиженным газом, 25% газом и дизтопливом, а 5% – еще и бензином. В последнее время наметилась тенденция к росту числа нелегальных АЗС, торгующих ДТ.

Нефтепродукты из ниоткуда

Куюн рассказал нам, как работает "подзаборная" схема, и почему такой бизнес весьма прибылен. Весь автогаз, продаваемый в Украине, легален: его сложно сделать в кустарных условиях, а поэтому все топливо импортируется или производится внутри страны на легальных НПЗ. Махинации начинаются в рознице. "Подзаборники" часто покупают его за наличку, за которую потом и продают, не платя ни НДС (20%), ни налога на прибыль, ни налоги с зарплат сотрудников.

А вот с "подпольным" дизтопливом ситуация другая. Здесь есть как продажи легального продукта, импортированного или произведенного на НПЗ, так и реализация "левого" продукта, выработанного на мини-НПЗ. Выпускаемое там дизтопливо называют "компонентом дизтоплива" и запускают по длинной цепочке фирмочек, чтобы запутать налоговиков. В конечном итоге этот "компонент", а по сути дизельное топливо класса Евро-2-3 (по действующим нормативам разрешается к реализации не ниже Евро-5) оказывается на нелегальных заправках.

"В чистом виде продавать некачественный продукт опасно, поэтому обычно его смешивают с качественным, купленным законно бензином или дизелем в различных пропорциях, которые зависят от жадности хозяина заправки", – рассказывает один из оптовиков, пожелавший остаться неназванным.

Что приобретают и что теряют потребители

Не секрет, что многие автолюбители охотно заправляются на "подзаборных" заправках, утверждая, что весь газ одинаковый, а цена ниже на гривню-полторы. Дизтопливо же зачастую дешевле на 5-6 грн/л.

Директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев разъяснил нам, чем опасен газ от нелегальных АЗС. По его словам, для автомобилей должны продавать не просто газ, а ПБА – пропан-бутан автомобильный, в котором процентное содержание пропана и бутана меняется в зависимости от времени года. Летом бутана должно быть больше – до 40%, остальное пропан, зимой меньше, 10-15%. Но так как пропан дешевле, то на бутане экономят. У "подзаборников", по словам Рябцева, в продаже СПБТ – смесь пропан-бутановая техническая, предназначенная для сжигания не в цилиндрах двигателя, а в газовых котлах и газовых плитах.

"При работе двигателя на СПБТ расход больше, есть примеси, так как совсем другие требования к чистоте топлива, – утверждает Рябцев. – В таком газе может быть водяной пар, мусор, которым забиваются фильтры. В ПБА наличие жидкости в газе не допускается. Но главное – у СПБТ совсем другой режим горения, клапана, свечи двигателя работают в нерасчетном режиме и быстрее выходят из строя".

Главными покупателями дизельной "бодяги", по словам экспертов, выступают грузовые автопарки, ведь ее цена ниже, чем на легальных АЗС, на 20%. Объяснение дешевизны простое: нелегалы не платят ни акцизов (до 50% в цене топлива), ни НДС, ни налога на прибыль. Трудоустройство персонала там тоже нелегальное, то есть работникам не идет трудовой стаж, а Пенсфонду – единый соцвзнос (ЕСВ), который поступает в карман владельцев "подзаборных" АЗС.

"Поскольку "бодяга" не является товарным продуктом, то страдает топливная система автомобиля, прежде всего пластиковые детали, забиваются насосы, фильтры, сокращается межремонтный интервал двигателя, – рассказал нам Рябцев. – В зависимости от качества "бодяги", мотор либо выйдет из строя сразу, либо даже через несколько десятков тысяч километров. Но если заправляться у нелегалов, то отстоять свои права в случае поломки двигателя невозможно, чеков никто не выдает".

Как победить "топливную мафию"

Для детенизации рынка топлива предыдущий Кабмин кое-что успел сделать. С 1 июля вступила в силу реформа топливного рынка, предусматривающая лицензирование деятельности по производству, хранению и торговле топливом. Также с 1 июля начался первый этап по оборудованию крупных нефтебаз уровнемерами и расходомерами. Но, по оценкам НАУ, рынка "нелегалов" это почти не коснулось.

По словам Приваловой, благодаря интерактивной карте выявлено 1296 "нелегалов", но из них до сих пор работает 826, закрыто 470, или всего 36%. Хотя реагировать на тех, кто не платит налоги (а значительная часть их идет в местные бюджеты) – прямая обязанность глав объединенных территориальных громад и местных правоохранителей.

"По информации в СМИ мы видим, что интерактивной картой активнее других пользуются ОГА Ровенской, Запорожской, Херсонской областей, – анализирует Привалова. – На Ровенщине за месяц работы новой облгосадминистрации прекратили деятельность 136 теневых АЗС, в итоге объемы реализации топлива на официальных АЗС выросли на 10%, а дополнительные поступления в местные бюджеты области составили 4 млн грн".

Отметим, что на засилье нелегальных АЗС во время своего визита в Ровенскую область неожиданного обратил внимание президент Владимир Зеленский. Для понимания масштабов бедствия: 136 закрытых АЗС – это 43% от всех заправок в области.

"Ровенский пример говорит о том, что все зависит от местных властей", – подчеркнул Куюн.

Рябцев же уверен, что лучший способ борьбы с нелегалами – если водители начнут голосовать кошельком и не станут у них заправляться. Ведь пока, по словам Рябцева, нет органа, который эффективно контролировал бы качество топлива. Госэкоинспекция следит, хотя и недостаточно, за качеством нефтепродуктов – бензина и дизтоплива. Но в ее функции не входит контроль за качеством газа, так как в законах не прописано, относится ли автогаз к нефтепродуктам.

Но нередко местные жители выступают на стороне нелегалов!

"Бывший губернатор Киевской области Александр Горган открыто рассказывал, что при попытках закрыть незаконную АЗС на ее защиту выходили местные, мол, не трогайте, это же наш главный арендатор паев, кормилец наш, – говорит Куюн. – Другой "подзаборник", оказывается, ветеран силовых структур и т.д. Люди не понимают, что все должны быть равны перед законом и, главное, что легализация данной АЗС даст им качественное топливо и новые деньги в виде так называемого местного акциза".

Выводы

Если перекрыть теневые каналы сбыта:

закроются нелегальные НПЗ, увеличатся доходы госбюджета и местных бюджетов;

будет рост продаж на легальных АЗС, что может привести к снижению цен;

повысится качество топлива;

все автозаправки станут безопасными, прекратятся постоянные взрывы и пожары на АЗС, и гибель людей.

И нужно для этого немного: политическая воля местных органов власти и понимание потребителей, чем они рискуют, заливая в бак дешевую "бодягу".

О том, как автомобилист смог вообще обойтись без бензина и при этом не вредить экологии, смотрите в сюжете:

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