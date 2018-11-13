Полиция Дубая пересаживается на летающие мотоциклы

Полиция Дубая с 2020 года начнет использовать летающие мотоциклы Hoversurf S3, созданные американской компанией Hoversurf. Арабские полицейские уже начали их осваивать, – передает autonews.ua.

Hoversurf S3 оснащается 33-киловаттными электромоторами и батареей емкостью в 12,3 киловатт-часа. Его вес составляет почти 115 кг. Без пилота S3 может находиться в воздухе до 40 минут. Если же в нем есть пилот, то тогда полетное время сокращается до 25 минут.

Максимальная скорость летающего мотоцикла достигает примерно 100 км/ч. Конечно, это не очень много, но для выполнения полицейских задач вполне достаточно.

В Дубае два экипажа уже осваивают Hoversurf S3. Всего арабские полицейские должны получить 30-40 таких летающих мотоциклов. Кстати, каждый экземпляр стоит около 150 000 долларов.

Отмечается, что хотя компания Hoversurf базируется в США (штат Калифорния), ее собственниками являются российские бизнесмены. Возможно, что в S3 применены технологии из России.

Ранее сообщалось, что полиция Дубая в 2017 году получила первого робота. К 2030 году в этом эмирате 30% полицейских, работающих на улицах, будут роботами.

Напомним, "Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси. Предварительно запланировано производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов.

Также мы писали, что Япония официально заявила, что выведет весь колесный транспорт в небо в течение следующих десяти лет. Для реализации такого амбициозного плана правительство страны собрало 21 организацию, включая таких гигантов, как Uber, Boeing, Airbus, Cartivator и Japan Airlines.