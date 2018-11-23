Порошенко дал добро на легализацию "евроблях"

Вчера, 08:33

Президент подписал законы о растаможке авто на иностранных номерах


Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты № 8487 и № 8488 о растаможке автомобилей в Украине. 

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривни, пойдут в Пенсионный фонд", – написал Порошенко на своей странице в Twiiter.

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На этой неделе, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Законопроекты о растаможке автомобилей на иностранных номерах уже были учтены в расчете доходов бюджета-2019 при подготовке этого документа ко второму чтению. Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада приняла главную смету страны.

Как известно, связанные законопроекты № 8487 и № 8488, принятые Радой во втором чтении 8 ноября, устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией

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Законопроект № 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

  • для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;
  • для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

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На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней. При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Законопроект № 8488 предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.
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Источник:

"Сегодня"

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