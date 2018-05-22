Порошенко изменил правила ввоза авто в Украину

Сегодня, 11:09

Новшества касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам

Порошенко изменил правила ввоза авто в Украину
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Президент Украины Петр Порошенко подписал законодательные изменения, которые упрощают ввоз и регистрацию импортных автомобилей. Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.

Закон возвращен с подписью президента 21 мая.

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Теперь в ст. 2 Закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Таким образом, при ввозе автомобилей в Украину не будет требоваться сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, но этот документ нужно будет предоставить при таможенном оформлении.

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза.

Рассчитайте стоимость растаможки автомобиля в 2018 году с помощью онлайн-калькулятора таможенных платежей "Сегодня":

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Этот калькулятор позволяет рассчитать только таможенные платежи, без учета стоимости экспертиз и первой регистрации автомобиля.

Как сообщалось, в Раде также планируют упростить ввоз ретро-автомобилей в Украину. В парламенте появилось сразу три варианта законопроектов о коллекционных машинах.
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Источник:

"Сегодня"

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