Порошенко изменил правила ввоза авто в Украину
Новшества касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам
Президент Украины Петр Порошенко подписал законодательные изменения, которые упрощают ввоз и регистрацию импортных автомобилей. Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.
Закон возвращен с подписью президента 21 мая.
Теперь в ст. 2 Закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".
Таким образом, при ввозе автомобилей в Украину не будет требоваться сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, но этот документ нужно будет предоставить при таможенном оформлении.
Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза.
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Как сообщалось, в Раде также планируют упростить ввоз ретро-автомобилей в Украину. В парламенте появилось сразу три варианта законопроектов о коллекционных машинах.
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