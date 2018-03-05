Porsche заявила о намерении создать авиатакси

Вчера, 13:06

Пассажиры смогут самостоятельно управлять летающие такси

Фото:pixabay
Фото:pixabay

Автоконцерн Porsche хочет создать авиатакси. Согласно планам производителя спорткаров, пассажиры смогут самостоятельно управлять машиной. Из-за автоматизации большинства функций автомобиля, им не придется получать лицензию пилота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по продажам Porsche Детлева фон Платена.

"Это действительно имеет смысл. Если я еду от Цуффенхаузена (завода Porsche) в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты", – сказал Платен.

В прошлом году, компании Italdesign и Airbus на автошоу в Женеве представили двухместную летающую машину под названием Pop.Up.

Как отмечено в сообщении, потенциальными конкурентами городского пассажирского авиатранспорта Porsche может стать немецкие стартапы Volocopter, Lilium Jet и eVolo и американские компании Terrafugia и Joby Aviation.

В 2016 году Terrafugia заявила, что сделает первый в мире летающий автомобиль TF-X, который будет готов к испытаниям в 2018 году.

Напомним, власти Дубая планируют, что в течение ближайших пяти лет автономные дроны станут одним из обычных видов общественно транспорта.

Ранее немецкий концерн Porsche заявил о намерении удвоить траты на выпуск электромобилей.
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