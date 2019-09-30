Поступления от растаможки "евроблях" существенно превысили план: названа сумма

Итоги выполнения бюджета за восемь месяцев подвели в Счетной палате

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По итогам января-августа 2019 года в государственный бюджет Украины поступило в семь раз больше платежей от растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией от запланированного.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета, который рассмотрел Комитет по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в семь раз больше", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов перенесли на три месяца. Сейчас отсрочку применения штрафных санкций за "евробляхи" вновь продлили – она действует до конца 2019 года. 20 сентября соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее – в нашем сюжете:

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