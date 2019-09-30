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Поступления от растаможки "евроблях" существенно превысили план: названа сумма

30 сентября, 04:06

Итоги выполнения бюджета за восемь месяцев подвели в Счетной палате

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По итогам января-августа 2019 года в государственный бюджет Украины поступило в семь раз больше платежей от растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией от запланированного.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета, который рассмотрел Комитет по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются в Пенсионный фонд: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев этого года поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в семь раз больше", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

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Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов перенесли на три месяца. Сейчас отсрочку применения штрафных санкций за "евробляхи" вновь продлили – она действует до конца 2019 года. 20 сентября соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее – в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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