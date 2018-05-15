Появились фото интерьера нового лимузина Путина

В отделке салона будут использовать кожу наппа, натуральное дерево и металл

В Сети появился снимок интерьера седана Аурус Сенат из проекта "Единая модульная платформа" (Кортеж). Фотографию опубликовали в сообществе "RCI Российский Автопром" в социальной сети.

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Ранее стало известно, что машины проекта "Кортеж" укомплектуют цифровой приборной панелью и мультимедийной системой без сенсорного экрана и поддержки интерфейсов Apple CarPlay или Android Auto (в целях безопасности от них было решено отказаться).

В отделке салона будут использовать кожу наппа, натуральное дерево и металл.

Публичный дебют нового президентского лимузина состоялся 7 мая. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в состав который вошел 600-сильный двигатель 4.4 V8, электрический мотор-генератор и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная московской фирмой KATE.

В свободную продажу машины "Кортеж" поступят под брендом Aurus, а названия модели получат в честь башен Кремля: "Сенат", "Арсенал" и "Комендант". Средняя цена автомобилей составит около 10 миллионов рублей (162 тыс. долларов. – Ред.).

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Ранее мы сообщали, что в России разрабатывают новый автомобиль президента. Проект "Кортеж" реализуется по поручению президента РФ с 2012 года. Модельный ряд "Кортежа" включает в себя авто четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, на чем ездят мировые лидеры. В то время как главы США, Китая, Франции и Германии ездили на авто отечественного автопрома, Путин использовал немецкий "членовоз" Mercedes S600 Pullman.

Также напомним, в сентябре 2016-го бронированный BMW Путина столкнулся лоб в лоб с автомобилем Mercedes, который двигался по встречной полосе в центре Москвы. Как сообщали СМИ, президента РФ не было в машине, а водитель BMW погиб на месте происшествия.