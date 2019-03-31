Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a0/d72/5c98a0d727f41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a0/d72/5c98a0d727f41.jpg 2019-03-31T07:38:00+03:00 Авто В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

В Украине скоро могут появиться права с электронными чипами, а должникам запретят продавать авто. МВД на своем официальном сайте опубликовало законопроект по реформированию админуслуг для водителей. Часть из них подорожает, но сервис обещают сделать удобнее. По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, новшества могут быть приняты и вступить в силу ближе к концу нынешнего года либо в начале следующего.

Права для трамвая

Как оказалось, некоторые из изменений — ключевые. Например, водителям-новичкам или тем, кто потерял автоправа, будут выдавать удостоверения с электронным чипом.

"Это делается для того, чтобы исключить подделку документа, — говорит Владислав Криклий. — Некоторые уже возмутились, что это повысит стоимость удостоверения. Кроме того, в законопроекте прописано введение новых категорий для водителей (АМ— мопеды со скоростью до 50 км/ч, В1 — квадроциклы, Tm — трамвай, Tb — троллейбус). Дело в том, что Украина взяла на себя определенные обязательства перед ЕС. Во всех странах есть такие категории. В Европе руководствуются такой логикой: сперва ты учишься управлять мотоциклом с малым объемом двигателя, а лишь позже — более серьезной техникой. Срок действия удостоверений для водителей, которые задействованы в пассажирских и грузовых перевозках, будет не 30 лет, а пять (предполагается, что по истечении этого срока водитель должен будет пройти комплексную медкомиссию, включая психиатра. — Авт.)".

Станет дороже

Не забыли в МВД и о злостных должниках. Законопроект запрещает сотрудникам сервисных центров проводить какие-либо операции с автомобилем, если имя его владельца занесено в Единый госреестр должников. Проще говоря, если водитель не заплатил алименты, то продать авто ему будет сложно. Вместе с тем документ предполагает и то, что часть услуг вырастет в цене в два раза. Например, регистрация автомобиля и малотоннажного пассажирского транспорта обойдется в сумму более 1100 грн, тогда как сейчас стоимость не дотягивает и до 500 грн.

Списки

Документ планирует также узаконить создание ряда государственных реестров: центров специального обучения, аттестованных автоинструкторов и автошкол, результатов проверки цистерн, установленных на транспортных средствах. Цель — чтобы и правоохранители, и граждане имели возможность оперативно проверить, например, легальность работы автошколы или перевозчика, транспортирующего опасные грузы.

К инструкторам есть претензии

Опрошенные нами водители, имеющие опыт вождения более 10 лет, рассказали, что за последний год заметили три главных минуса у молодых автолюбителей.

"Заметно, что в автошколах учат их неважно. Первое — многие не включают поворотов, второе — не чувствуют габаритов своего авто. То есть перед тем как заехать в ту или иную арку или узкий проезд, выходят и замеряют, получится или нет. То есть опыта слишком мало. И третье — на сложных перекрестках создают пробки. Реальный случай из жизни, когда пришлось жестами показывать, куда можно было поворачивать на одном из таких перекрестков. Лично мне это говорит о том, что нужно обратить внимание на тех, кто учит вождению и принимает экзамены. Наверное, важно чаще аттестовывать инструкторов, повышать их квалификацию", — рассказал нам столичный таксист Роман Скорик.

А его коллега Иван Логинов говорит, что совсем недавно имел дело с молодым лихачом, который создал аварийную обстановку на крутом подъеме.

Напомним, с приходом весны все чаще украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах. Что делать в таком случае и как получить компенсацию от государства смотрите в видео:

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.