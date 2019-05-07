Преступников в Дубае будут ловить на суперкаре за 3,4 млн долларов

Суперкары Lykan HyperSport выпустили ограниченной серий – во всем мире их насчитывается лишь семь экземпляров

Полиция Дубая, которая с 2020 года начнет использовать летающие мотоциклы Hoversurf S3, теперь будет преследовать преступников на автомобиле за 3,4 миллиона долларов.

Роскошный суперкар для патрульных был создан в Ливане, а дизайн машины придумали итальянцы.

Этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/час всего за 2,8 секунды, а под его капотом – двигатель на 750 лошадиных сил объемом 3,7 литра. С такой мощностью машина может развивать скорость до 395 км/час.

Суперкары Lykan HyperSport были выпущены крайне ограниченной серий – во всем мире их насчитывается лишь семь экземпляров.

Разработчики машины шутят, что теперь преступникам придется выбирать: бежать от полиции Дубая или сдаться с поличным, чтобы прокатиться на этом авто.

Напомним, что ранее на онлайн-платформе Omaze организовали лотерею, главным призом в которой стал суперкар Lamborghini Huracan RWD, подаренный компанией Его Святейшеству Папе Франциску.

Мы также писали, что в Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider. Полиция посчитала, что машина может быть угнана, но позже признала ее непригодной для использования на дорогах общего пользования и конфисковала у владельца.

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