Президент Туркменистана испытал гоночный внедорожник: видео

Сегодня, 01:25

Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений


Информагентство "Хроника Туркменистана" опубликовало видео с подготовкой президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к ралли "Амуль-Хазар". Во время тренировки глава государства на самостоятельно построенном внедорожнике застрял в песке, но, "проявив чудеса изобретательности", смог выбраться из затора.

Тестовый заезд подготовленного к гонкам внедорожника прошел в Каракумах. По словам Бердымухамедова, в автомобиле устранены все недоработки и он полностью соответствует международным стандартам.

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О постройке гоночного внедорожника президентом Туркменистана сообщалось в июне текущего года. Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений. Например, усилил бортовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.

Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник.

Также мы писали, что в Туркменистане изымают автономера, начинающиеся на "77" – их отдадут семье президента.

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.
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