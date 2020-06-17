Производство авто в Украине рухнуло в четыре раза

В Украине не только резко просел спрос на новые автомобили, но и сократилось их производство. По подсчетам ассоциации "Укравтопром", в мае в Украине было собрано 126 автомобилей. Таким образом, по сравнению с майским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты в четыре раза.

При этом выпуск легковых автомобилей уменьшился в пять раз – до 87 авто Skoda, которые выпустил методом крупноузловой сборки завод "Еврокар". Этот завод остается единственным в Украине предприятием, которое выпускает легковушки.

Производство автобусов просело в 2,3 раза – до 27 штук (в том числе 25 ед. на заводе "Черкасский автобус" и два – на ЗАЗе (в мае-2019 года соответственно 30 и 9 ед.). В то же время ни одного автобуса не выпустили Черниговский автозавод "Эталон" (в мае-2019 – 12 ед.), завод "Часовоярские автобусы" (9 ед.) и корпорация "Богдан" (3 ед.).

Реклама

Читайте также: Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

Положительная динамика в мае отмечена только в секторе коммерческой автотехники – выпущено лишь 12 ед. (все – "Черкасским автобусом"), но это вдвое больше прошлогоднего майского результата ("АвтоКрАЗ" не предоставляет данных о выпуске своих машин с августа 2016 года).

В тренде В Украине просел курс доллара, а евро растет в цене

"С учетом майских показателей, в январе-мае текущего года выпуск автотранспорта в Украине ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года до 35% (по итогам четырех месяцев он составлял 24%) – до 1550 ед., в том числе выпуск легковых авто снизился на 35% – до 1325 ед. (все – на "Еврокаре"), автобусов – на 41%, до 201 ед., коммерческих авто – вырос на 14%, до 24 ед.", – отметили аналитики.

Напомним, при этом в Украине продолжает расти популярность авто с электродвигателями. В мае-2020 украинский рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама