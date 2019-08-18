Прокат авто в Украине: почему выгодно и как выбрать подходящий вариант

Авто должно быть застраховано, а возвращать его нужно будет с полным баком

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Сегодня мобильность — это необходимость, которую может обеспечить автомобиль. И, если у вас нет своей машины, можно взять напрокат. Это становится все более популярным в Украине.

"В летние месяцы и январе машин у нас практически нет, — говорит Петр, менеджер по прокату авто. — Автомобиль лучше бронировать за месяц".

Компаний, обеспечивающих такую услугу, в Украине много — как отечественных, так и иностранных. Арендовать авто можно и частным образом или воспользоваться услугой каршеринга. О тонкостях проката "Сегодня" рассказали основатель компании по прокату Игорь Корончевский и Тарас Гетманский, основатель каршеринговой компании.

Классика: авто напрокат

Чтобы взять напрокат авто, достаточно иметь водительское удостоверение (для иностранцев — международного образца), паспорт, быть не моложе 21 года и иметь минимум 2 года водительского стажа. И, конечно, деньги. В фирме по прокату вам предложат несколько вариантов автомобилей: экономкласс (например Skoda Fabiа), средний класс (Wolkswagen Polo), премиальный (Toyota Camry) и минивэны. Стоимость проката зависит от марки, в среднем это: от 21 до 80 евро в день.

Стоимость аренды зависит и от времени — чем дольше, тем дешевле.

"Чаще всего берут от 7 до 10 дней — это выгоднее всего хозяину", — поясняет Игорь.

Один день можно и на такси покататься, а вот если командировка или город с семьей посмотреть, тогда прокатный автомобиль очень выручает.

Несмотря на то что оплата за услугу происходит после возвращения машины, задержав автомобиль на час, возможно придется доплатить за целый день, о чем предупреждают менеджеры. Чтобы взять авто, необходимо иметь залоговую сумму либо наличными, либо на карте. Как правило это 6—10 тыс. грн.

"Если клиент рассчитывается картой, залог замораживается банком, а потом возвращается, — поясняет Игорь. — С наличными — схема та же".

Взять автомобиль можно в офисах компаний, которые есть в аэропортах, на вокзалах, в центрах городов. Оформление договора составит от 15 до 30 минут, ключи передает менеджер.

Каждый автомобиль застрахован, обязательно ОСАГО и, в большинстве компаний, — КАСКО. Правда, у арендных авто достаточно большая франшиза — до 20 тыс. Если наступает страховой случай, автомобиль будет отремонтирован за счет залоговых денег.

"Можно купить и дополнительную страховку, у нас это 15 евро в сутки, — поясняет директор компании. — При дополнительной страховке залоговая сумма возвращается в полном объеме, автомобиль мы ремонтируем самостоятельно".

Вернуть машину нужно в том же состоянии, что и взяли: чистой, без повреждений и с полным баком.

"Если нет возможности заправить авто или клиент не хочет "возиться", можно купить услугу "полный бак", — поясняет Игорь.

Во время передачи авто менеджер осматривает машину с клиентом, фотографирует, чтобы принять его в том же состоянии.

Частники: экономно или с водителем

Чтобы не связываться с компаниями и сэкономить, можно взять авто в аренду частным образом. В интернете на различных сайтах предлагают аренду, в зависимости от марки и года выпуска. Например, Chevrolet Aveo 2008 г. в. можно арендовать за 2600 грн/неделя, а Toyota Camry 2016 г. в. — за 45 у. е. в сутки. Так же как и в крупных компаниях, необходимо предоставить водительское удостоверение со стажем не менее 2 лет и возраст от 21 года.

Как правило, автомобили частников тоже застрахованы ОСАГО и КАСКО, и есть ограничение по пробегу, правда, это уже 250—300 км/сутки. Долгосрочная аренда (от месяца) обойдется дешевле, например, можно договориться от 5 тыс. грн/месяц, правда, авто экономкласса. Впрочем, можно договориться и об опции "безлимитный пробег", за дополнительную плату. Частные авто в большинстве оборудованы газовой установкой, что экономит деньги клиента. Как правило, при частной аренде тоже заключается договор, также делают фото автомобиля до аренды и вернуть его необходимо в прежнем состоянии. При желании можно арендовать и автомобиль с водителем, в основном предлагают премиум-класс за 250—450 грн/час, лимузин — от 600 грн/час. Автомобили попроще с водителем можно найти и от 150 грн/час.

Модный сервис: на выбор

Каршеринг — сервис по совместному использованию машин, работает с января 2018 года.

"У нас около 36 тыс. зарегистрированных пользователей при парке в 160 автомобилей, — говорит Тарас Гетманский. — Это Ravon, R2 Renault Logan и Skoda Fabia".

Клиент сам берет авто поблизости, перемещается по городу и оставляет его в удобном месте. Найти машину, завести ее, оплатить и вернуть можно с помощью мобильного приложения.

"Мы не содержим офисы, в стоимость включена мойка и заправка машины, — поясняет основатель компании. — Автомобиль можно взять в любое время суток, 24/7".

Чтобы стать пользователем, нужно закачать приложение, загрузить фото паспорта, водительского удостоверения, подписать электронный договор и указать номер банковской карты для бронирования и оплаты. В приложении указаны зоны, в пределах которых автомобиль можно взять, оставить и за которые нельзя выезжать.

"Машины оснащены оборудованием, которое не позволит выехать за разрешенную зону (сейчас это Киев и пригород), авто может заглохнуть".

Машина открывается с помощью приложения, в замке — ключ зажигания. Если машина повреждена, отправляете фото.

Выбираете пакет, например: поминутная тарификация — 2—4 грн/мин., до 50 км, либо абонемент на 1 час, 3 часа, сутки — стоимость абонемента плюс 4,5 грн/км. Суточный абонемент — 589 грн на 24 часа. После поездки машину оставляют в допустимой зоне, оплачивая сервис картой.

Держим ухо востро

Прежде чем взять автомобиль, тщательно его осмотрите в присутствии менеджера. Для надежности сделайте фото на мобильный: как общего состояния, так и видимых повреждений, чтобы избежать вопросов при возврате. Читайте договор: компании требуют обязательную мойку авто, а это время и деньги. Как правило, автомобили застрахованы, но размер франшизы у прокатных автомобилей высокий, до 20%. Это нужно учитывать при подписании договора. Почитайте отзывы: многие подвохи можно узнать из форумов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, когда владельцев нерастаможенных "евроблях" начнут штрафовать. Авто на еврономерах будут останавливать для проверки, а в случае неуплаты штрафов забирать на штрафплощадку.

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