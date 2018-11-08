Пять областей Украины провалили дорожные ремонты в этом году

Пять областей Украины не сумели воспользоваться в этом году новыми возможностями для обновления дорог в рамках реформы децентрализации и к завершению сезона ремонтов освоили менее половины предусмотренного для них финансирования в Дорожном фонде.

Аутсайдером является Луганская область – потратили на ремонты и строительство всего 42% средств. В пятерку наихудших попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области. Об этом свидетельствует обнародованная инфографика Мининфраструктуры.

Полностью освоить все деньги Дорожного фонда смогли лишь в Хмельницкой области. Еще пять областей потратили более 90% финансирования – это Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская и Запорожская области.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступила в действие реформа децентрализации в дорожной сфере. Теперь госагентство "Укравтодор" отвечает только за 50 тыс. километров дорог, остальные 123 тыс. километров дорожной сети страны переданы на уровень областей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

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Ранее в "Укравтодоре" отмечали, что функции заказчика работ по местной дорожной сети (содержание, ремонт, строительство, реконструкция) теперь лежат на исполнительных органах местной власти и от их активности зависит темп работ. Кроме того, глава госагентства Славомир Новак отмечал, что рынка дорожной эксплуатации в стране как такового нет, некому конкурировать, в связи с чем правительство передумало пока что ликвидировать Государственную акционерную компанию (ГАК) "Автомобильные дороги Украины".

Еще одним источником средств для ремонта дорог является так называемый "таможенный эксперимент", когда половина сверхплановых поступлений от работы таможни идет на дорожные потребности.

Ранее мы писали, что с начала года в Украине отремонтирована тысяча км дорог госзначения. Работы проводятся и на дорогах местного значения, поэтому по итогу длина отремонтированных дорог в стране составит тысячи километров, отметил премьер.

Тем временем, в Украине начали строить важную трассу, которая соединит Днепр, Полтаву и Киев – о начале строительства цементно-бетонной дороги Днепр – Решетиловка сообщил премьер-министр Гройсман.

Как сообщал ранее премьер-министр, Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году.

"В этом году мы выделили на дороги беспрецедентные 47 млрд грн, в следующем выделим 56 млрд грн. В этом году 11 млрд направили на местные дороги, в 2019 году – передадим уже 17 млрд грн", – подчеркнул глава правительства.

Также напомним, что Киев постепенно откажется от ямочного ремонта дорог. На улицах города хотят проводить капитальные ремонты.