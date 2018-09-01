Пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari: видео
Гибридный суперкар поездил боком по территории фабрики
На YouTube-канала участника клиентской гоночной программы Ferrari Флориана Меркса опубликовано видео, где он дрифтит на гибридном суперкара LaFerrari по территории некой фабрики. Автомобиль, затянутый в камуфляжную пленку в стиле машин лыжника Йона Олссона, ездит боком и крутит пончики, поднимая клубы пыли.
Ferrari LaFerrari — заднеприводный суперкар, оснащенный гибридной силовой установкой. В ее состав входит 6,3-литровый двигатель V12 и электромотор, суммарная отдача которых составляет 963 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента.
С места до "сотни" LaFerrari способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара — 350 километров в час.
В прошлом месяце команда Royalty Exotic Cars переделала Bugatti Veyron из полноприводного в заднеприводный и показала, как не такой машине можно крутить "пончики". Донором для необычной переделки стал Bugatti Veyron Mansory Vivere.
Напомним, на аукционе RM Sotheby’s в городе Монтерей, штат Калифорния, США, был продан автомобиль Ferrari 250 GTO за рекордно высокую сумму — 48 405 000 долларов. 56-летний автомобиль побил мировой рекорд; прошлый был установлен также Ferrari 250 GTO: в 2014 году машина ушла с молотка за $38,115 млн.
Также мы писали, что легендарное авто "как у Джеймса Бонда" продадут за 3,5 млн долларов. Автомобиль будет оснащен некоторыми интересными гаджетами в духе машины британского шпиона.
А в Швейцарии продается особый суперкар Ferrari Enzo, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Цена Феррари не сообщается, но по слухам, она составит не менее миллиона долларов.
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