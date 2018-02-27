Рада изменила правила ввоза авто в Украину

Сегодня, 17:05

Новшества касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам

Рада изменила правила ввоза авто в Украину
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Верховная Рада Украины одобрила законодательные изменения, которые упрощают ввоз и регистрацию импортных автомобилей. За внесение изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" проголосовало 235 депутатов при минимально необходимых 226 голосах..

Теперь в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Таким образом, при ввозе автомобилей в Украину не будет требоваться сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, но этот документ нужно будет предоставить при таможенном оформлении.

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря льготам, вырастет еще в два-три раза. 

Рассчитайте стоимость растаможки автомобиля в 2018 году с помощью онлайн-калькулятора таможенных платежей "Сегодня":

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Этот калькулятор позволяет рассчитать только таможенные платежи, без учета стоимости экспертиз и первой регистрации автомобиля.

Как сообщалось, в Раде также планируют упростить ввоз ретро-автомобилей в Украину. В парламенте появилось сразу три варианта законопроектов о коллекционных машинах.
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Источник:

"Сегодня"

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