Рада окончательно отсрочила штрафы для "евробляхеров"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс для отсрочки до 31 декабря 2019 года штрафов за т.н. "евробляхи" – нерастаможенные автомобили на иностранных номерах. Законопроект № 2288 поддержали 285 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Как объяснил замглавы профильного комитета ВР Александр Ковальчук, еще 22 сентября в Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Но чтобы это решение заработало полноценно, потребовалось внести дополнительные изменения в Таможенный кодекс Украины.

Реклама

Напомним, С 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн. Потом водителям дали время на растаможивание, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов несколько раз переносили.

В тренде Что влияет на курс доллара: шесть основных факторов

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее о том, как ловили и штрафовали "бляхеров" – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама