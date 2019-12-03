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Рада отсрочила введение экологического стандарта "Евро-6": подробности

3 декабря, 18:32

Законопроект отсрочивает введение требования экологического стандарта «Евро-6» до 2025 года

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение экологического стандарта "Евро-6" при импорте и производстве транспортных средств до 2025 года.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 360 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. За принятие закона в целом проголосовали 256 депутатов.

Докладывая по законопроекту о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" (№2078-1), народный депутат Марьян Заблоцкий сообщил, что законопроект отсрочивает введение требования экологического стандарта "Евро-6" до 2025 года.

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"Это позволит спасти остатки украинского автопрома… Если мы внедрим стандарт "Евро-6", то можно забыть о возрождении заводов. Также, норма распространяется на импорт и, если мы не примем этот закон, то авто подорожают", – сказал он.

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Напомним, в июне 2017 года Верховная Рада уже принимала решение отложить введение экологических стандартов "Евро-6".

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Источник: УНИАН

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