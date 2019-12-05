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Рада сделала шаг к новой отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях"

5 декабря, 16:03

Парламентарии согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла за основу законопроект об отсрочке штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.

Законопроект №2288 в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Парламентарии также согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

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Ранее сообщалось, что в Украине в тестовом режиме запустили калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля на иностранной регистрации.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50% скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов несколько раз переносили.

Между тем в конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2342, который предусматривает растаможивание автомобилей на еврономерах по новой формуле.

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Верховная Рада еврономера евробляхи

Источник: Интерфакс-Украина

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