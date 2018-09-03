Растаможить мираж: эксперт рассказал о проблемах авто на немецких номерах

Через пять минут после ввоза немецких "блях" в Украину, госномер Германии снимают с авто и вешают на его место копию-подделку

По данным Государственной фискальной службы Украины, Польша, Литва и Германия стали лидерами по числу ввезенных в Украину авто на европейских номерах. Но, как выяснилось, именно немецкие машины могут преподнести своим незадачливым владельцам неприятные сюрпризы.

Об этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко пишет на своей странице в Facebook.

"Купи́те в Германии, но предложи́те условному Фрицу или даже тюркиш хэндлер (предприниматель, который перепродает или берет под реализацию автомобили. – Ред.) Ибрагиму оставить авто на немецкой регистрации. А они вам скажут: "Нихт"! Так как не захотят Фриц с Ибрагимом ежегодно за авто на немецкой регистрации платить транспортный и экологический сбор (автоматически списывается с карты владельца авто), не говоря уже о страховке и ТО. Они захотят продавать вам авто, но снять его с немецкой регистрации, чтобы не платить налоги", – объясняет эксперт.

Почему же тогда отечественная фискальная служба включает авто с немецкой регистрацией в ТОП-3 машин на еврономерах? По его мнению, ГФС ошибается и нет одновременно.

"При ввозе "бляхи" на немецких номерах в Украину, "бляха", действительно, стоит на немецкой регистрации и ГФС это фиксирует. Вот только через пять минут после ввоза немецких "блях" госномер Германии снимают с авто, вешают на его место копию-подделку, а оригинальный номер возвращают в Германию", – продолжает гендиректор ВААИД.

Он объяснил, что, по немецкому законодательству, сдача регистрационных номерных знаков соответствующим органам является обязательным условием снятия автомобиля с регистрации после продажи.

"Вот и получается, что ГФС говорит правду, что Германия входит в топ-тройку, но ГФС ведь не может знать, что практически все "бляхи" на немецких номерах (на самом деле, на поддельных немецких номерах) вообще не "авто на иностранной регистрации", так как там в Германии их сняли с учета, сдав номерные знаки, и этих авто уже по документам не существует", – объясняет Назаренко.

"Они – мираж. А как можно растаможить мираж или фантом, даже отменив все налоги?" – задает резонный вопрос эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что польские механики назвали лучшие подержанные авто на еврономерах. По факту – немецкий автопром "рулит", а японцы – дышат ему в спину.

Также ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" оказались под прицелом мошенников. Сайт "Сегодня" объяснил, как не попасться на крючок, а юристы советуют в любом случае привлекать к решению проблемы полицию.