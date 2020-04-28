Растаможка "евроблях" может подешеветь в разы: что предлагают в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 3389 о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, т.н. "евроблях". Об этом свидетельствуют данные с официального сайта парламента.

"Еще 27 марта был подготовлен и подан законопроект № 3270 относительно справедливого начисления НДС при растаможке авто. После этого в тесном сотрудничестве с общественной организацией "АвтоЕвроСила" и группой депутатов был подготовлен еще один законопроект 3389, которым уже предполагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно исключается коэффициент возраста из формулы. То есть, по действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 л составляет 1200 евро, а по предложенной законопроектом формуле лишь 120 евро, то есть в 10 раз меньше", – объяснил народный депутат Евгений Брагарь на своей странице в Facebook.

Нардеп уверен, что такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможки, когда покупая автомобиль 2010 года выпуска, будущий автовладелец не будет платить акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019 года.

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"Также законопроект будет защищать и будущих владельцев грузового транспорта, ставки акцизного налога на который достаточно приемлемые, но исключительно, если автомобиль не старше пяти лет. В случае ввоза автомобиля старше пяти лет применяется коэффициент 40, а если автомобиль старше 8 лет, то коэффициент 50!" – добавил депутат.

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Как известно, рынок поддержанных авто в Украине действительно растет очень быстро. Так, объем продаж б/у машин в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза, и составил 408,1 тыс. авто. Причем почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Причем многие, покупая такое авто, продолжают ездить на еврономерах – притом, что это официально запрещено. С 1 января 2020 года вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто. При этом многие владельцы "евроблях" недовольны стоимостью растаможки. Например, одна женщина записала видеообращение к президенту и в знак протеста сожгла свой автомобиль:

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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