Растаможка "евроблях": в Минфине уточнили сумму, которая пойдет в Пенсионный фонд

В Пенсионный фонд направят не всю сумму, полученную от растаможки "евроблях"

Фото: пресс-центр НБУ

Растаможка "евроблях": в Минфине уточнили сумму, которая пойдет в Пенсионный фонд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e6/d35/5c73e6d352de2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e6/d35/5c73e6d352de2.jpg 2019-02-25T15:09:00+02:00 Авто В Пенсионный фонд направят не всю сумму, полученную от растаможки "евроблях"

7,6 млрд гривен из суммы, полученной от растомаживания автомобилей с иностранной регистрацией по льготным ставкам, будут направлены в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.

По последним данным Государственной фискальной службы (ГФС), с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019-го было оформлено более 218 тыс. транспортных средств и уплачено 13,5 млрд гривен.

В ведомстве напомнили, что 22 февраля завершился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога. Все декларации, которые украинцы успели подать до 00.00 23 февраля, отработают и оформят в пределах льготного режима. По предварительным оценкам, процесс льготного растаможивания полностью завершится до четверга, 28 февраля.

Кроме того, ГФС назвала ТОП-5 таможен, которые оформили наибольшее количество транспортных средств с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019-го:

Киевская городская таможня – 24 103 шт.;

Волынская таможня – 15 443 шт.;

Закарпатская таможня – 12 094 шт.;

Львовская таможня – 11 163 шт.;

Черновицкая таможня – 10 652 шт.

Напомним, 25 февраля президент Петр Порошенко заявил, что средства от льготной растаможки автомобилей на еврономерах будут направлены в Пенсионный фонд. По его словам, всего через механизмы льготного растаможивания поступило 13,6 млрд гривен.

Порошенко также сообщил, что рост пенсий с 1 марта коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева добавил, что среднее повышение пенсий составит 255 гривен.

О том, как будет внедряться монетизация субсидий (выплата наличными), смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Растаможка "евроблях": в Минфине уточнили сумму, которая пойдет в Пенсионный фонд". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.