Растаможка со скидкой: названы "подводные камни" закона о "евробляхах"

Вчера, 16:38

В Украине уже активизировались мошенники, которые предлагают "услуги по растаможке"


Закон № 8487 о растаможке авто на еврономерах действует в Украине с 25 ноября. Он предусматривает 50%-ную скидку на растаможку "евробляхи" в первые три месяца с момента вступления документа в силу. Журналисты "Сегодня" выяснили, собираются ли владельцы "евроблях" платить налоги, и какие подводные камни ждут таких автомобилистов.

Киевлянин Вадим купил подержанную иномарку в Латвии за три тысячи евро. И платить за ее расможку по новому закону не торопится – говорит, что это дорого.

"Если брать растаможку этой машины: здесь дизель, 75 евро умножаем на коффициент 1,9 (объем двигателя) и на  14 лет (возраст машины). Это выходит две тысячи евро – только акциз. Плюс там собирается 450 евро еще за что-то, 150 еще за что-то и еще плюс 100 евро. Даже если взять половину от этой суммы, то все равно набегает 1600 -1700 евро. А нет у меня таких денег", – рассказывает Вадим.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко уверяет: такой закон является компромиссом между владельцами "евроблях" и налоговыми обязанности гражданина.

"Большинству украинцев этот закон выгоден, потому что он уменьшает акциз от 5 до 38 раз, а еще, если умножить на 50% скидку, то получается, что в 74 раза уменьшается акциз", – говорит Назаренко.

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Однако есть и подводные камни, добавляет эксперт. Прежде всего – будет сложно растаможить автомобили, оформленные на фиктивные европейские фирмы или на граждан ЕС. А таких – львиная доля.

"Нужно поехать в Литву, найти владельца фирмы, согласовать с ним снятие с учета этого автомобиля, согласовать чтобы он уплатил налоги при отчуждении своего имущества, согласовать, чтобы прошли техосмотр, заверить договор купли-продажи или дарения, потом привезти растаможит... Конечно, вы этого не сделаете, потому что эти фирмы фиктивные", – предупреждает Назаренко.

На украинских авторынках уже появились люди, которые предлагают услуги по легализации автомобилей на еврономерах без личного выезда за границу. За услуги по оформлению договора и якобы вывоз машины "туда-обратно" просят 600 евро. Однако эксперты уверены – это мошенники.

"Машины, которые зарегистрированы на иностранцев, растаможить практически невозможно", – подчеркивает автоэксперт Виталий Новак.

Ожидать, что дельцы найдут бывшего владельца и решат с ним все вопросы прозрачно – бесполезно, уверен специалист.

Напомним, ранее МВД заявило о готовности регистрировать "евробляхи" круглосуточно
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Источник:

"Сегодня"

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