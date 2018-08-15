Редчайший Porsche 911 с тюнингом продадут за миллион долларов: фото

В США на аукцион RM Auctions выставили знаменитый Ruf CTR Yellow Bird 1989 году. Тюнингованное купе Porsche 911 выпущено в количестве всего 29 штук.

Ruf CTR Yellow Bird – один из самых знаменитых Porsche 80-х. В его основе лежит стандартное купе 911 Carrera, но его мотор расточили до 3,4 л, а также дополнили двумя турбинами, парой интеркулеров и впрыском топлива от гоночного Porsche 956.

Результат – 469 л. с. и 553 Н∙м крутящего момента. С 5-ступенчатой механической КПП Ruf CTR Yellow Bird разгонялся до 100 км/ч за 4,1 с и развивал 342 км/ч, то есть это был один из самых быстрых авто своего времени.

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В отличие от более поздних Ruf Porsche этот автомобиль выглядит довольно сдержано. Отличить его можно разве что по скромному обвесу и заднему антикрылу в стиле Porsche 911 Turbo.

Конечно, редкость модели и ее хорошее состояние отобразились на стоимости. Ориентировочная цена Порше 911 составит 1-1,2 млн. долларов.

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