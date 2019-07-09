Renault показал обновленный Duster: первые фото

В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему

Фото: Renault.

Автопроизводитель Renault, долю в котором готова уменьшить Франция, представил обновленный кроссовер Duster первого поколения для индийского рынка. Модель получила изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелась модернизированным мультимедийным комплексом, пишет Autonews.

От предшественника кроссовер можно отличить по новой радиаторной решетке с хромированными элементами, головным фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями, капоту измененной формы и модернизированному бамперу. Кроме того, появились колесные диски нового дизайна, другие защитные пластины передней и задней части кузова и измененный пластиковый обвес.

Читайте также Культовый Lancer Evolution возвращается: Mitsubishi может возобновить производство

В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система распределения тормозных усилий.

Фото: Renault

А линейка двигателей осталась прежней. В Индии Renault Duster доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., а также с дизелями аналогичного объема, выдающими 85 или 110 лошадиных сил. Трансмиссии — пяти- или шестиступенчатая "механика", "робот" либо вариатор.

Напомним, ранее мы сообщали, что автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства.

Кроме этого, компании Fiat Chrysler, Toyota и Nissan отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Renault показал обновленный Duster: первые фото". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"