Renault показал обновленный Duster: первые фото
В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему
Автопроизводитель Renault, долю в котором готова уменьшить Франция, представил обновленный кроссовер Duster первого поколения для индийского рынка. Модель получила изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелась модернизированным мультимедийным комплексом, пишет Autonews.
От предшественника кроссовер можно отличить по новой радиаторной решетке с хромированными элементами, головным фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями, капоту измененной формы и модернизированному бамперу. Кроме того, появились колесные диски нового дизайна, другие защитные пластины передней и задней части кузова и измененный пластиковый обвес.
В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система распределения тормозных усилий.
А линейка двигателей осталась прежней. В Индии Renault Duster доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., а также с дизелями аналогичного объема, выдающими 85 или 110 лошадиных сил. Трансмиссии — пяти- или шестиступенчатая "механика", "робот" либо вариатор.
Напомним, ранее мы сообщали, что автоконцерн Fiat Chrysler, который неожиданно отказался от слияния с Renaut, объяснил причины такого решения слишком высокими запросами французского правительства.
Кроме этого, компании Fiat Chrysler, Toyota и Nissan отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей.
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