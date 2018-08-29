Роскошный Renault из будущего сфотографировали в Варшаве

В Сети появились снимки неизвестного концепт-кара Renault, который заметили во время фотосессии на улицах Варшавы. При этом несмотря на массивные колесные накладки, автомобиль мог самостоятельно передвигаться. Ориентировочно, публичный дебют прототипа состоится на автосалоне в Париже.

На фотографиях, опубликованных на сайте Autogaleria, видно, что концепт-кар представляет собой достаточно большой автомобиль, у которого полностью отсутствуют боковые стекла. Вероятно, это будет некий вариант роскошного беспилотника, оснащенного электрической силовой установкой.

В дизайне прототипа можно заменить отсылку к таким концепт-карам, как Trezor, EZ-Go, а также Symbioz. Последний как раз представлял собой платформу для демонстрации перспективных разработок в области автономного управления, электрических систем и коммуникационных технологий.

Renault Simbioz оснащался автопилотом четвертого уровня, электрической силовой установкой и системой виртуальной реальности для пассажиров, а также мог интегрироваться в систему умного дома.

Напомним, Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине.

Также сообщалось, что Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей.

Кроме того, ранее на дорогах заметили самую необычную модель Renault.