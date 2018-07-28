Россиянин скрестил Mercedes S-Class W140 и ГАЗ-66

Сегодня, 04:16

Работы над уникальным авто заняли несколько лет

В российском городе Обнинск выполнили очень нестандартный тюнинг Mercedes S-Class W140. Культовый кабан "Мерседес" скрестили с не менее легендарным авто – грузовым ГАЗ-66.

Работы над уникальным авто заняли несколько лет. Кузов Mercedes S500 установили на рамное шасси ГАЗ-66. При этом автомобиль сохранил и родной салон, и 5,0-литровый 320-сильный V8 Mercedes, и 5-ступенчатую автоматическую КПП.

А вот полноприводная трансмиссия – ГАЗовская. Также установлены тормозные диски от грузовика DAF и суппорты Volkswagen Touareg. Также обращают на себя внимание огромные 38-дюймовые внедорожные шины Mickey Thompson.

Значительную часть деталей пришлось создать своими силами. Теперь этому Mercedes W140 не страшно любое бездорожье, но при этом авто сохранил все "навороты" S-Class 90-х.

Напомним, в Сибири старый Запорожец оснастили огромным V12 от седана Toyota CenturyУстановка огромного двигателя потребовала удлинения авто. Кроме того, теперь "Запорожец" среднемоторный. Проект еще не завершен и требует серьезных вложений. Однако ЗАЗ-968М с V12 уже способен передвигаться своим ходом.

Также мы писали, что американцы модернизировали военный "Гелик" из прошлого века.
Мерседес, тюнинг, Mercedes

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ТопЖыр

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