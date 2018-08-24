Российский ответ Илону Маску: "Калашников" показал конкурента Tesla на базе ИЖ "Комби" (видео)

Российский концерн "Калашников" представил концептуальный электрокар под названием CV-1, который построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Об этом сообщает "Калашников Media".

Как говорят в компании, подобные разработки позволят "Калашникову" встать "в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию".

Сообщается, что прототип оснащен силовой установкой номинальной мощностью 220 киловатт или 300 сил (пиковая – 500 киловатт или 680 сил) и комплектом батарей емкостью 90 киловатт-часов. Кроме того CV-1 обладает системой оптимальной балансировки элементов с учетом малейшей разницы в характеристиках каждого.

Мощность CV-1 – 220 кВт. Запас хода автомобиля составляет 350 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч – 6 секунд.

Ранее сообщалось, что инженеры концерна "Калашников" задумали создать прямоходящую машину. Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами.

Напомним, "Калашников" запустит в производство новый пистолет. Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах.

Также сообщалось, что "Калашников" представил новый автомат TG2.

Ранее мы писали, что российский концерн "Калашников" разработал спецмашину "Щит", предназначенную для нужд полиции, другими словами – для разгона митингов.