"Рынок прорвет": эксперты объяснили, когда АЗС повысят цены на бензин и дизель

В Украине цены на все виды топлива пошли вверх после двух недель стабильности. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты уверены – на розничном рынке нефтепродуктов начал постепенно реализовываться потенциал роста цен на 1 грн/л.

"Сейчас из-за профицита предложения маржа между мелким оптом и розницей минимальная, поэтому трейдеры используют каждую возможность для роста цен. Но так как рынок профицитный, то цены в рознице повышаются медленно. В сентябре пойдут более дорогие оптовые поставки, и темпы роста розничных цен ускорятся", – объяснил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Схожее мнение и у директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна.

"По всем расчетам, завезенные ранее дешевые запасы топлива заканчиваются. Сейчас в Украине самые низкие розничные цены по сравнению с другими странами Европы. Мы имеем минимальную наценку в рознице за последние два года. Это еще один индикатор того, что цены вскоре пойдут вверх. Я уверен, что на наступившей неделе отдельные сети их повысят еще на 50 коп./л. Пока цены сдерживают украинские производители, у которых, судя по всему, еще есть запасы дешевой украинской нефти. Но по всем оценкам, они заканчиваются. И достаточно самой крупной отечественной сети "Приват" поднять цены даже на 50 коп./л, рынок "прорвет", – сказал Куюн.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Дешевые запасы заканчиваются: на рынке топлива ожидается резкий скачок цен".

Тем временем в Украине власти постепенно готовятся ввести тотальный техосмотр автомобилей. Сейчас техосмотр проходит только коммерческий транспорт. Подробнее смотрите в сюжете:

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