В правительстве Украины придумали, как вывести из тени рынок такси

Пассажиров и водителей на время поездки в такси будут страховать, а машинам разрешать ездить по полосам для движения общественного транспорта

В Украине давно существует проблема с рынком такси, ведь огромное количество перевозчиков попросту работают нелегально. Вызывая такси с помощью приложения, вы, в большинстве случаев, пользуетесь услугой фирмы, которая фактически предоставляет диспетчерские услуги, но никак не отвечает за легальность работы человека, который вас повезет на своей или же арендованой машине. По вызову может приехать как "профессиональный извозчик" на брендированном автомобиле, принадлежащем некому ФЛП на едином налоге, так и на "евробляхе", или вообще иностранец, плохо знающий город.

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Сейчас в украинском правительстве зарегистрировали законопроект, который должен исправить эту ситуацию. Сайт "Сегодня" рассказывает, как законопроект предлагает изменить рынок такси и отразится ли это на потребителях.

Что предлагает законопроект

Недавно Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ", который должен урегулировать и легализировать рынок такси в стране.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по оценкам экспертов, на сегодня объем рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд грн в год (в том числе рынок информационных услуг по организации перевозок — около 4 млрд грн). Количество людей, задействованных в перевозках пассажиров на такси, составляет около 220 тыс. (1,1% от экономически активного населения), 98% из которых являются неофициально занятыми физическими лицами, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

Пока что текст законопроекта выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 4 сентября.

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Александр Дяченко, спикер Ассоциации ответственных перевозчиков, говорит, что в законопроекте предлагается ввести разделение водителей на таксистов и автомобильных индивидуальных перевозчиков по заказу. Первые будут избавлены от необходимости получать лицензии, а вторые, смогут легализовать свою деятельность без регистрации предпринимательской деятельности просто купив патент. К слову стоимость такого патента законом определена на уровне одной минимальной зарплаты в год (4723 грн по состоянию на август 2020 г.).

"Среди инноваций, кроме разделения водителей на таксистов и самозанятых перевозчиков, вводится обязательное страхование пассажира и водителя на время поездки. Кроме стимулов к легализации авторы не упустили и вопрос контроля, для повышения эффективности работы контроллера, которым является ГСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, — ред.), вводится процедура контрольной закупки услуг перевозчика, которая позволит быстро выявлять нарушителя и сделает его ответственность неотвратимой", — отмечает Дяченко.

Помимо этого, законопроект разрешает водителям такси ехать по полосам для общественного транспорта и бесплатно заезжать на платные площадки для парковки. Также, необязательным станет наличие в машине таксометра.

Дяченко добавил, что сегодня с учетом доработок и поправок в поддержку законопроекта выступило профильное министерство, а значит осталось преодолеть последний этап и убедить принять закон Верховную Раду Украины.

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Зачем нужна реформа рынка такси

Украина, по убеждению многих экспертов и юристов, давно нуждалась в реформе рынка такси, хотя бы потому, что большинство перевозчиков работает нелегально. А, значит, это и утечка денег из бюджета и незащищенность для пассажиров.

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Так, Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "еПраво", рассказывает, что по его подсчетам, рынок такси на 90% находится в тени, а значит, работает по непрозрачным, негласно установленным правилам.

"Фактически, на всю Украину и тысячи лицензированных экипажей не найдется. Хотя действующий закон требует получения лицензий, но с таким же успехом можно требовать, чтобы такси летали. То есть, изначально заложены неправильные механизмы, которые не работают на практике. Далее, рынок сильно изменился, когда появились различные агрегаторы. Все понимают, что это такси. Но юридически эти сервисы не являются перевозчиками. Это – платформы, помогающие пассажиру и водителю найти друг друга через интернет. Учитывая их долю рынка и просто факт работы на рынке пассажирских перевозок, неправильно оставлять их без четко установленных официальных правил, которые бы учитывали реальные особенности этого бизнеса. Заинтересованы ли эти сервисы выйти в легальное поле регулирования в Украине именно как перевозчики? Думаю, да. И сам факт появления нового законопроекта это подтверждает", — говорит Власюк.

Адвокат добавляет, что новый законопроект о легализации рынка такси предлагает четко определить термины и правила работы на рынке такси, установить порядок страхования водителей, автомобилей и пассажиров, упростить регистрацию. По его мнению, документ устроит основных участников рынка, и должен быть принят в парламенте.

Зоя Мельник, и.о. руководителя сектора "Инфраструктура", Офиса эффективного регулирования BRDO, в комментарии "Сегодня" рассказала, что реформа рынка такси назрела давно и не нужно быть инсайдером транспортного рынка для того, чтобы понимать, что легального рынка такси в Украине давно нет.

"Лицензирование не работает из-за устаревших обременительных требований. Большая часть таксистов работает нелегально, лишь небольшое количество — по лицензиям, а потому перевозчики находятся в неравных условиях. Как результат — на рынке такси отсутствуют инструменты контроля безопасности пассажиров и качества предоставляемых услуг. Нигде не предусмотрена компенсация пассажирам в случае аварии. Предыдущие попытки реформировать рынок такси с помощью законопроектов шли традиционным "советским" карательным путем — усилить ответственность за несоблюдение перевозчиками лицензионных условий", — говорит Мельник.

Что изменится для потребителей

Эксперты уверены, что новый законопроект не будет способствовать удорожанию такси, т.к. сами патенты стоят недорого. К тому же, с принятием законопроекта потребители будут более защищенными.

"Для потребителя, в случае принятия законопроекта, появится больше защищенности: контроль за водителями, страховка, ответственность перевозчика — сейчас все эти вещи сугубо добровольные. А должны быть четко определены в законе. В то же время, цена формируется рынком и вряд ли изменится в связи с принятием закона", — поясняет Власюк.

Зоя Мельник добавляет, что пассажиры получают повышения качества и гарантии безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность получения страховых выплат в случае ДТП.

"Водители получат упрощение регистрации, возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие бюрократии (в частности, необходимости общения с фискальными органами), упрощение формата проверок (проверяется только наличие разрешения)", — подытожила Мельник.

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О том, почему за поездку в такси могут списать гораздо больше заявленной суммы, смотрите в нашем сюжете:

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