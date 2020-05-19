Ситуация на АЗС меняется: автогаз резко подорожал, что будет с бензином

Почти двухмесячный праздник для автомобилистов, когда цены на топливо снижались почти ежедневно, закончился. Начался обратный процесс, цены на АЗС начали расти. Пока он коснулся только сжиженного газа, подорожавшего за неделю в среднем почти на 70 коп./л. Бензин и дизтопливо пока символически, на 1-3 коп./л, продолжили дешеветь.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Картина изменения цен на топливо в регионах получилась пестрая. В одних областях оно дорожало, в других – дешевело, в третьих – ничего не менялось. В ряде областей цены на одни виды топлива шли вверх, на другие, наоборот, вниз.

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Например, в Донецкой области бензин А-92 подешевел, А-95 – подорожал. На Закарпатье пошли вверх цены на все виды топлива, а на Тернопольщине они снизились, даже на автогаз, пусть и символически. В Луганской области все дешевело, кроме газа, в Одесской – бензин и газ дорожали, а дизтопливо дешевело, в соседней Херсонской – бензин и газ дорожали тоже, но на "дизель" цены не изменились. Были стабильными цены на бензин в Киеве, а газ в столице подорожал намного меньше, чем в областях.

По мнению аналитиков, это разнообразие региональных трендов свидетельствовало о том, что надо ждать изменений общеукраинского тренда, то есть розничные цены должны будут пойти вверх. Тем более, что и нефть в мире прекратила дешеветь и постепенно возвращает утраченные ценовые позиции. А в Украине ослаблен карантин, люди стали больше ездить, спрос на топливо вырос.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по всем видам топлива, особенно по автогазу, где она сократилась более чем вдвое – с 28,5% до 14%.

По А-92 разброс цен составил 13,9% (2,72 грн/л, минус 8 коп./л), было 16,1%%, по А-95 – 12,4%, (2,55 грн/л, минус 8 коп./л), было 12,7%, по дизелю 11,8% (2,36 грн/л, минус 5 коп./л), было 11,9%, по автогазу 14% (1,18 грн/л, минус 95 коп./л), было 28,5%.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 20,80 грн/л (удешевление на 6 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,31 грн/л (удешевление на 17 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 19,59 грн/л (удешевление на 9 коп./л).

Луганская область – остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот цена на "второй" за неделю упала ниже 20 грн/л уже не только на Сумщине, но и на Харьковщине. В большинстве областей цена находится в коридоре 20,30-21,20 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,19 грн/л (не изменилась).

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 21,83 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,14 грн/л (удешевление на 17 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,59 грн/л (удешевление на 9 коп./л). Только на Сумщине и Харьковщине (20,81 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л. В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,30 – 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 22,87 грн/л (не изменилась).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,26 грн/л (удешевление на 5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,41 грн/л (удешевление на 17 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 20,05 грн/л (удешевление на 12 коп./л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 22 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21-21,50 грн/л, а в пяти областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,15 грн/л (плюс 1 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 8,89 грн/л (подорожание на 65 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 9,60 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая низкая – в Киевской области – 8,42 грн/л (подорожание на 61 коп./л).

Уже в четырех областях цены превысили 9 грн/л, а в большинстве регионов – подобрались к 9 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 8,30 грн/л (плюс 11 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

По словам экспертов, прошедшая неделя показала, что более чем двухмесячное падение розничных цен на бензин и дизтопливо закончилось.

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Сергей Куюн отметил, что цена на нефть стабильно растет, и это уже начало толкать вверх оптовые цены на нефтепродукты.

"За неделю цены в опте выросли на 20-30 долларов за тонну, – отметил Сергей Куюн. – В рознице у нас наблюдались точечные снижения цен по отдельным сетям, но в основном ценники не менялись. Одна сеть, представленная в ряде регионов, неожиданно повысила цены на бензин в рознице почти на 80 коп./л, что арифметически дало повышение средней стоимости бензина в этих регионах на 5-10 коп./л".

Геннадий Рябцев отметил, что на минувшей неделе из-за растущих третью неделю котировок на нефть начался рост цен и бензин и дизтопливо в оптовых продажах. Цены в опте выросли примерно на 5%, но запасы, особенно по дизтопливу, значительны, поэтому розничные сети пока не отреагировали.

"Что касается автогаза, то в связи с тем, что после майских праздников образовался дефицит предложений импортного автогаза, цены пошли вверх. Они почти удвоились в опте – с 7500 до 13800 грн/тонна и арифметически должны были увеличиться на четверть в рознице за неделю. Но благодаря остаткам ресурса, цены в рознице выросли в среднем менее чем на 8%".

Артем Куюн отметил, что потребление автогаза, сжавшееся из-за карантина в марте-апреле, начало подавать в мае уверенные признаки восстановления. На увеличение спроса уже отреагировала 50%-м ростом оптовая цена, и, похоже, на май это не предел. Но благодаря накопленным на ценовом дне запасам, розница пока дорожает в разы более плавно, чем опт.

"Стабильный спрос на газ объясним активностью на дорогах страны, которая с середины апреля кажется абсолютно докарантинной, – анализирует Артем Куюн. – В конце месяца в Киев вернулись пробки, на АЗС при выезде из столицы выстроились очереди. Это позволяет предположить, что часть крупного запаса, переползшего в рынок с марта, явно потребили в апреле. Но на рост закупочной цены в 2,5 грн/л розница пока отреагировала спокойно. Первыми ценники на стелах ожидаемо поменяли дискаунтеры, еще в апреле упершиеся в ценовое дно – в среднем на 20 коп./л. Небольшая динамика обусловлена все еще значительным запасом газа на рынке".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений ждать не стоит.

"На неделе ни снижения, ни роста цен я не прогнозирую, трейдеры будут выжидать, – анализирует Сергей Куюн. – Но имеющийся потенциал снижения цен для розницы еще на 10%, или до 2 грн/л, так и не был выбран. Да, из-за повышения оптовых цен маржа в рознице будет уменьшаться, но она остается достаточно большой, чтобы цены не росли".

Геннадий Рябцев говорит, что цены на бензины и дизтопливо в рознице на наступившей неделе останутся стабильными, так как более дорогие новые партии нефтепродуктов еще не дойдут до розницы. Но потом прекращения нисходящего тренда, по его оценке, стоит ожидать со дня на день, хотя подорожание на первых порах будет незначительным.

С газом картина иная – там устойчивый рост.

"Цена на газ и дальше будет расти примерно такими же темпами, как и на прошлой неделе, до 50 коп./л в неделю. Ее не сдержат, как обычно, нелегальные заправки, которые могут добровольно на время закрыться, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – "Нелегалы" побоятся оказаться в убытках из-за быстрого роста цен: имеющийся у них газ они могут продать в розницу дешевле, чем потом придется покупать новые партии в опте".

Артем Куюн тоже с уверенностью прогнозирует рост цен на автогаз. Он напомнил, что в январе газ стоил в среднем более 11 грн/л, неделю назад – 8,4 грн/л.

"На наступившей неделе газ может подорожать еще на 50 коп./л, – говорит Артем Куюн. – Хотя на перемене тренда сложно рассчитать темпы подорожания, но мы надеялись, что оно будет более плавным, чем оказалось на самом деле. Темп роста задали некоторые крупные сети, которые в марте очень дорого закупили в опте много газа и теперь торопятся перекрыть убытки. Потенциал роста очень высокий: с "дна" цена литра вырастет на 2,5 грн или выше 10,5 грн/л".

Эксперты говорят, что все больше украинцев начинают использовать во время карантина личный транспорт. Но не все знают, что отдельные места автомобиля тоже нужно дезинфицировать. Как это делать правильно, смотрите в сюжете:

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