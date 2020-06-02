Автомобилистам стоит готовиться к подорожанию: на рынке топлива грядут перемены

На минувшей неделе расходы на топливо увеличились только для тех автомобилистов, кто заправляется сжиженным газом: розничные цены на него продолжили расти. А вот ценники на бензин и дизельное топливо приятно радовали стабильностью, хотя в Украине ослаблен карантин и спрос на топливо вырос.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Нового за последнюю неделю мая было мало. Цены на бензин и дизтопливо не изменились, лишь в отдельных областях мы увидели чисто арифметическое отклонение не более 5 коп./л, причем как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления.

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Цены упали на 3-5 коп./л на Киевщине, а выросли больше всего в Донецкой области: на 14 коп./л подорожал А-92 и на 6 коп./л – А-95. При этом дизтопливо на Донбассе подешевело на 10 коп./л. Также разнонаправленно менялись цены в Киеве: А-92 подешевел на 3 коп./л, А-95 подорожал на 14 коп./л – за две недели рост составил уже 28 копеек, стоимость дизтоплива не изменилась. Еще в шести областях цены выросли на 1-4 коп./л.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, изменилась только по автогазу – она увеличилась с 4,6% до 5% (51 коп./л, плюс 7 коп./л).

А-92 разброс цен сохранился на уровне 13,7% (2,68 грн/л), по А-95 – 12,2%, (2,51 грн/л), по дизелю 11,7% (2,35 грн/л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 20,83 грн/л (удорожание на 1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,31 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 19,63 грн/л (не изменилась).

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Луганская область – остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине и на Харьковщине "вторым" по-прежнему можно заправиться дешевле 20 грн/л. В большинстве областей цена осталась в коридоре 20,30-21,20 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,01 грн/л (удешевление на 3 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 21,86 грн/л (удорожание на 1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,14 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 20,63 грн/л (не изменилась).

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Только на Сумщине и Харьковщине (20,82 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,30 – 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,01 грн/л (удорожание на 14 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,28 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Луганской области – 22,41 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 20,06 грн/л (не изменилась).

Луганская область – уже не единственная, где дизтопливо стоит дороже 22 грн/л, цена на него выше 22 грн и в Киеве. В большинстве областей цена в пределах 21-21,50 грн/л, а в пяти областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,17 грн/л (не изменилась).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,38 грн/л (подорожание на 62 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 10,68 грн/л (подорожание на 73 коп./л), самая низкая – в Киевской и Черниговской областях -10,17 грн/л (соответственно подорожание за неделю на 66 коп./л и на 56 коп./л). Луганщина после двухмесячного перерыва вторую неделю возглавляет антирейтинг регионов с самыми дорогими нефтепродуктами. В целом стоимость газа находится в намного более узком коридоре чем ранее, когда она отличалась почти на 2 гн/л в зависимости от области. Теперь цены в пределах 10,15-10,70 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 10,28 грн/л (плюс 74 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отметили, что в последнюю неделю мая продолжился устойчивый тренд на подорожание автогаза, и остались стабильными розничные цены на бензины и дизельное топливо.

Сергей Куюн напомнил, что оптовые цены на нефтепродукты толкают вверх дорожающая нефть. Но на минувшей неделе рост цен на нее также замедлился, а потом прекратился.

"При стабильном курсе гривни, который мы наблюдаем более месяца, и достаточном предложении топлива на рынке, внешние котировки являются единственным фактором, влияющим на уровень цен. Но в Украине это влияние пока не ощущается, так как у трейдеров имеется значительный "запас прочности". Причина – потенциал удешевления нефтепродуктов, когда цены на нефть были ниже на 10 долларов за баррель и более (около 20 долл./барр. – Авт.), не был выбран примерно на 2 грн/л", – рассказал нам Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев добавил, что экономические основания для подорожания бензина и дизтоплива были бы возможны, если бы цена на них сейчас была бы на 2 грн/л меньше. Например, бензин А-95 стоил бы сейчас не 21,8 грн/л, а 19,8.

"Новых факторов для изменения цен на бензин и дизель не появилось, поэтому трейдеры пока выбирают накопленную маржу и не повышают цены, иначе Антимонопольный комитет их может "не понять", – акцентировал Геннадий Рябцев. – Впрочем, в Нефтегазовой ассоциации Украины уже заявили, что розничные цены на бензин были снижены трейдерами по максимуму. И так как в опте они идут вверх третью неделю, то автомобилистам стоит готовиться к подорожанию бензина тоже. На автогаз оптовые цены стабилизировались, а в рознице темпы роста несколько снизились: если две недели назад они увеличились на 90 коп./л, то за последнюю неделю мая и один день июня – на 60 коп./л".

Артем Куюн отметил, что оптовые цены на автогаз к концу мая стабилизировались.

"Рост в мае был полуторакратным, с 11 тыс. грн/т до 16,8 грн/т, – напомнил Артем Куюн. – Очевидно, что после того, как старые дешевые запасы газа были распроданы, а они, в отличие от других видов нефтепродуктов, в разы меньше, быстрый рост цен в рознице стал неизбежным. Что мы и увидели".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений цен в рознице ждать не стоит.

Впрочем, Геннадий Рябцев не исключает: если среди трейдеров найдется кто-то первый, особенно из крупных игроков рынка, который двинет цены в рознице вверх, за ним сразу же потянутся остальные.

"На следующей неделе ожидается стабильность, – прогнозирует Сергей Куюн. – Трейдеры продолжат держать цены на бензин и дизтопливо, выбирая не реализованный потенциал в 2 грн/л".

А вот газ продолжит дорожать. Здесь картина противоположная: розницей не выбран потенциал повышения оптовых цен, подскочивших три недели назад в среднем на 4,6 грн/л. Пока за три недели розничная торговля реализовала его чуть более чем наполовину. То есть, по оценкам экспертов, в июне может быть цена газа на АЗС около 12 грн/л.

"Автогаз подорожает за неделю еще на 50-60 коп./л, так как дешевый ресурс закончился еще в середине мая и уже ничто не сглаживает рост цен", – резюмировал Геннадий Рябцев.

Артем Куюн уверен, что темпы роста цены газа в рознице будут еще большими – на 50-70 коп./л за первую неделю июня. То есть в большинстве областей цена перевалит за 11 грн/л, а в остальных приблизится к ней.

"Оптовые цены на газ поднялись в мае на 4,6 грн/л, – напомнил Артем Куюн. – Если бензин и дизель подешевели за время карантина на 17%, то сжиженный газ – на 25%. "Пружина" сжалась настолько сильно, что теперь она резко разжимается. На сегодня есть потенциал роста в рознице до 12,5 грн/л. Подорожание в опте, плюс ожидание дефицита в июне теперь стремительно толкают цены вверх".

Зачем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо, и как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете:

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