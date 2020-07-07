Автогазовый рекорд, подорожание нефти и отставка Смолия: что будет с ценами на топливо

Бензин может вырасти в цене на 50 коп./л, а вот автогаз пока "замер"

В Украине продолжают дорожать бензин и дизельное топливо – за неделю розничные цены выросли на 50-65 коп./л в зависимости от продавцов и региона. На сжиженный газ цены остаются стабильными, а кое-где он даже подешевел на 3-5 коп./л. Напомним: в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Продолжился тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся две недели назад. Среди регионов снова удивили прифронтовые области. Это Донецкая область, где бензины и дизтопливо целый месяц дешевели на фоне стабильности, а затем и начавшегося небольшого подорожания во всех областях. В июле за неполную неделю месячное снижение цен на Донбассе было практически отыграно: они выросли более чем на 60/коп./л. И Луганская область, в которой трейдеры подняли цены на все виды топлива, кроме автогаза, почти на гривню. Такой большой рост цен эксперты объясняют логистикой: импортные нефтепродукты сюда везут от западной границы.

На 6-10 коп./л подешевели бензины на Закарпатье. Во всех остальных областях и в Киеве бензины и ДТ только дорожали. Цены в регионах повысились на 5-30 коп./л в столице на 25-50 коп./л.

Цена сжиженного газа осталась стабильной в половине областей, в остальных менялась разнонаправленно. В шести областях и в Киеве он подешевел на 1-6 коп./л, в четырех областях подорожал на 1-4 коп./л. В итоге за неделю средняя цена на газ по Украине не изменилась.

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Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива.

По А-92 разброс цен увеличился до 16,7% (3,33 грн/л, плюс 78 коп./л), было 12,9%, по А-95 – увеличился до 15,3% (3,20 грн/л, плюс 47 коп./л), было 13,1%, по дизелю увеличился до 14,6% (2,98 грн/л, плюс 50 коп./л), было 12,3%. По автогазу разброс цен увеличился до 10,5% (1,13 грн/л, плюс коп./л), было 10,3%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,25 грн/л (удорожание на 22 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 23,29 грн/л (удорожание на 94 коп. /л), самая низкая – в Сумской области – 19,96 грн/л (удорожание на 16 коп. /л).

Луганская область по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 23 грн/л. Во всех других областях, кроме Ивано-Франковской и Киева, даже "пятым" бензином можно заправиться дешевле – максимум по 22,98 грн/л (на Львовщине). А вот на Сумщине "вторым" еще можно заправиться дешевле 20 грн/л.

В большинстве областей цены в коридоре 22,20-22,60 грн/л.

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В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,76 грн/л (плюс 35 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,31 грн/л (удорожание на 23 коп./л). Самая высокая цена среди областей – в Луганской области – 24,16 грн/л (удорожание на 97 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,96 грн/л (удорожание на 16 коп./л). Только на Сумщине еще можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л. В 17-ти областях цены превысили 22 грн/л и находятся в коридоре 22,20 – 22,98 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,04 грн/л (плюс 47 коп./л).

Цены на ДТ

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Средняя цена по Украине – 21,75 грн/л (удорожание на 22 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,43 грн/л (удорожание на 94 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 20,45 грн/л (удорожание на 23 коп./л).

Дизтопливо стоит дороже 22 грн/л уже в семи областях (неделю назад было в двух) и в Киеве. В большинстве областей цена в пределах 21,60-21,92 грн/л (плюс 10 грн/л), и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л, причем не символически, а приблизительно на 50 коп./л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,70 грн/л (плюс 19 коп./л). Теперь по Украине вторую неделю самый дорогой дизель не в Луганской области, а в столице.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,40 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Одесской области – 11,92 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Черниговской области – 10,79 грн/л (удешевление на 2 коп./л). Черниговщина – единственный регион, где газ стоит меньше 11 грн/л, в остальных областях цена находится в коридоре 11,01-11,92 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,61 грн/л (минус 6 коп. /л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля было ожидаемым, так как на рынок во все большем количество поступает топливо, изготовленное из более дорогой нефти.

"Началась вторая волна повышения розничных цен, с учетом того, что за первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%, – анализирует Сергей Куюн. – На станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 коп./л — до 24,49 грн/л за А-92 и ДТ и 25,49 грн/л за бензин марки А-95. Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 коп./л, до 20,35 грн/л за А-92, 24,35 грн/л за А-95 и 22,35 грн/л за ДТ. Также за выходные на 30 коп./л выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG. "БРСМ-Нафта" за выходные повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ — на 25 коп./л.

Геннадий Рябцев добавил, что главными причинами повышения цен в рознице стало поступление на рынок более дорогих импортных партий бензина и дизтоплива, законтрактованных после того, как в апреле-мае начала дорожать нефть.

"То, что должно было произойти, происходит: в мае-июне был рост оптовых цен на бензин и дизтопливо, теперь он перешел не только на крупный, но и на мелкий опт (от бензовоза), а это означает подорожание "с колес", – говорит Геннадий Рябцев. – По бензину и ДТ, в отличие от газа, у трейдеров были большие запасы, поэтому рост цен затянулся почти на месяц. Но с 29 июня из-за повышения оптовых цен на 7% и падения курса гривни возник потенциал роста цен на бензин и ДТ примерно на 1 грн/л, половина его уже реализована за первые дни июля".

Артем Куюн сообщил, что в июне импорт автогаза обновил рекорд по поставкам.

"В июне в Украину импортировано 161 тыс. тонн сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений, – говорит Артем Куюн. – Это больше, чем в мае на 24% и больше, чем в июне 2019 года на 44%. По оценкам участников рынка, импорт в июне по факту превысил потребности рынка на 15–20 тыс. т. Очевидно, что профицит стал причиной стабильности цен".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен продолжится.

"Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель", – уточнил Сергей Куюн. – Кроме того, дополнительным импульсом для подорожания стал рост курса доллара примерно на 60 коп./л на фоне увольнения главы Нацбанка. Это сразу дополнительно 45 коп. на литре топлива. Но на наступившей неделе этот потенциал вряд ли будет реализован".

Геннадий Рябцев также ожидает на наступившей неделе подорожания бензина и дизтоплива в пределах 50 коп./л, и стабильных цен на газ. По его словам, все зависит от украинской группы "Приват", которые еще не повышали цены на бензин и ДТ. Если они повысят, а с большой долей вероятности это должно произойти, то остальные участники рынка последуют за ними.

"Вероятнее всего, что розничные цены на газ за неделю не изменятся", – добавил Артем Куюн.

Несмотря на дорожающее топливо, ездить на собственном автомобиле все же комфортнее, чем в общественном транспорте, где температура воздуха иногда достигает 50 градусов. Подробнее – на видео:

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