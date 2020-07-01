Бензин в Украине дорожает: где дешевле заправиться

Бензин может вырасти в цене на 50 коп./л, а вот с автогазом пока неясно, куда пойдет тренд

На минувшей неделе прогноз изменения цен на бензины и дизтопливо полностью оправдался – было повышение от 5 до 20 коп./л в зависимости от региона. А вот сжиженный газ приятно порадовал автомобилистов: средние по Украине цены не изменились, а во многих областях даже снизились.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Продолжился тренд на повышение стоимости топлива. На этот раз поменяли ценники компании-"тяжеловесы", представленные в большинстве регионов, что сразу сказалось на средних ценах. Исключение – Донецкая область, где четвертую неделю подряд на фоне всеобщего подорожания топлива идет обратный процесс – оно дешевеет. Но на этот раз символически – бензины подешевели на 2-3 коп/л. В итоге цены на Донбассе сравнялись со средними по Украине, а на дизтопливо стали ниже почти на 30 коп./л.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", главные брендовые сети АЗС WOG и ОККО за выходные, 26–29 июня, повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л. На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,79 грн/л.

В "А-95" уточнили, что последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г. Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л – соответственно по А-92 до 21,60, по А-95 до 23,12 и по ДТ до 22,28 грн/л.

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А вот цена сжиженного газа менялась разнонаправленно. В 13 областях и в Киеве он подорожал на 1-10 коп./л, в 9 областях подешевел на 1-10 коп./л, в двух областях цены не изменились. В итоге за неделю "вышли в ноль".

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по бензинам и дизтопливу и уменьшилась по автогазу.

А-92 разброс цен увеличился до 12,9% (2,55 грн/л, плюс 3 коп./л), было 12,8%, по А-95 – увеличился до 13,1% (2,73 грн/л, плюс 38 коп./л), было 11,3%, по дизелю увеличился до 12,3% (2,48, плюс 19 коп./л), было 11,3%. автогазу разброс цен уменьшился до 10,3% (1,11 грн/л, минус 18 коп./л), было 12%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,03 грн/л (удорожание на 11 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 22,35 грн/л (удорожание на 7 коп. /л), самая низкая – в Сумской области – 19,80 грн/л (удорожание на 4 коп. /л).

Луганская область по-прежнему остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине "вторым" еще можно заправиться дешевле 20 грн/л,

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В большинстве областей цены уже выше 21 грн/л, хотя еще неделю назад А-92 стоил так дорого только в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,41 грн/л (плюс 18 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине превысила за неделю 22 грн/л, дойдя до 22,08 грн/л (+11 коп./л). Самая высокая цена среди областей – в Луганской области – 23,19 грн/л (удорожание на 11 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,80 грн/л (удорожание на 4 коп./л). Только на Сумщине еще можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л. В 15-ти областях цены превысили к 22 грн/л и находятся в коридоре 22,10 – 22,90 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,53 грн/л (плюс 17 коп./л). Столица стала самой дорогой по ценам на "пятый" бензин, опередив Луганскую область.

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,53 грн/л (удорожание на 11 коп./л), самая высокая среди областей – в Луганской области – 22,49 грн/л (удорожание на 8 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 20,22 грн/л (удорожание на 8 коп./л).

Дизтопливо пока стоит дороже 22 грн/л только в Луганской и в Ивано-Франковской областях. В большинстве областей цена в пределах 21,50-21,90 грн/л (плюс 10 грн/л), и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,70 грн/л (плюс 19 коп./л). Теперь по Украине вторую неделю самый дорогой дизель не в Луганской области, а в столице.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,40 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Одесской области – 11,92 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,81 грн/л (удорожание на 2 коп./л). Черниговщина – единственный регион, где газ стоит меньше 11 грн/л, в остальных областях цена находится в коридоре 11,07-11,92 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,67 грн/л (плюс 4 коп. /л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля у брендовых сетей было ожидаемым после того, как цены подняли сети-дискаунтеры и сети среднего ценового сегмента.

"За июнь цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – Сейчас это подорожание постепенно переходит на розницу".

Эксперт напомнил, что с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены на бензины и дизтопливо вслед за импортными котировками. За это время цены в среднем упали на 2,65 грн/л. Теперь пошел обратный процесс.

"До розницы доходят новые партии топлива, законтрактованные по более высоким ценам из-за того, что в мае-июне устойчиво дорожала нефть, поэтому цены на минувшей неделе повышались обоснованно, – анализирует Геннадий Рябцев. – Теперь подключились и крупные игроки рынка. Что касается газа, то цены на него упали в опте из-за избытка предложения на границе. Это сразу приостановило быстрое подорожание".

Артем Куюн конкретизировал, как изменилась ситуация в опте.

"Причиной прекращения подорожания стало изменение ситуации на оптовом рынке: еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены на сжиженный газ перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн/т, до 17400 грн/т. То есть майский ажиотаж на сжиженный газ у оптовиков прошел, а предложение газа в июне осталось, поэтому цены упали. Даже не был выбран весь потенциал подорожания, о котором мы говорили ранее – 12,5 грн/л", – объяснил Артем Куюн.

Напомним, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. Средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) — с 8,20 до 11,40 грн/л.

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен может продолжиться.

"Самая неясная ситуация с бензином А-92: в опте он стоит дороже, чем дизтопливо, а в рознице у них одинаковая цена. Все склады сейчас заполнены, но присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, причем скорее да, чем нет", – уточнил Сергей Куюн.

А вот у Геннадия Рябцева нет однозначного ответа на вопрос, куда пойдет ценовой тренд на наступившей неделе.

"Если два месяца подряд – май и июнь – цена в опте на бензины и газ росла, то сейчас я вижу небольшое снижение оптовых цен на бензины и ДТ и значительное снижение, до 800 грн/т, на сжиженный газ. Последнее дает потенциал для уменьшения цен в рознице примерно на гривню. Но с учетом того, что газ пока недобрал до прежней высокой оптовой цены около гривни (до 12,5 грн/л), то возможны два варианта: небольшое снижение в пределах 20-30 коп./л, либо стабильность цен. Тем более, что спрос по всем видам нефтепродуктов высокий, он уже вышел, несмотря на кризис и карантин, на уровень прошлого года. По бензинам и дизтопливу возможно еще небольшое подорожание в пределах 50 коп./л".

Артем Куюн также говорит, что на наступившей неделе сохраняется трудно прогнозируемая ситуация с ценами на газ.

"Да опт подешевел, но, вероятнее всего, что розничные цены за неделю не изменятся", – уточнил Артем Куюн.

Также смотрите в сюжете, почему цены на автогаз и дизельное топливо могут вырасти еще больше:

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