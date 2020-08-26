Дешевые запасы заканчиваются: на рынке топлива ожидается резкий скачок цен

На минувшей неделе цены на все виды топлива после двух недель стабильности пошли вверх. К счастью, нефтепродукты дорожают плавно, политические события в Беларуси не влияют на экономику – наш крупный поставщик топлива по-прежнему выполняет свои обязательства по контрактам.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

За прошедшие семь дней розничные цены повысились во всех областях и в Киеве. Самый большой рост был в столице – в среднем 30-40 коп./л на бензин и ДТ и 14 коп./л на автогаз. Подорожание с лихвой перекрыло неожиданное снижение цен, которое произошло в Киеве две недели назад на фоне общей стабильности рынка. В большинстве областей цены выросли на 15-20 коп./л, что дало средний рост 15 коп./л по бензину и ДТ. Автогаз подорожал меньше, в среднем на 8 коп./л, в некоторых областях цены остались стабильными.

Разброс по всем видам топлива разброс цен увеличился. По А-92 – 18,6% (3,81 грн/л, плюс 25 коп./л), было 17,4%, по А-95 – 17% (3,65 грн/л, плюс 25 коп./л), было 15,8%, по дизелю – 15,9% (3,35 грн/л, плюс 24 коп./л), было 14,9%, по автогазу – до 7,5% (0,86 грн/л, плюс 2 коп./л), было 7,3%.

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Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 22,02 грн/л (удорожание на 15 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,30 грн/л (удорожание на 27 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,49 грн/л (удорожание на 2 коп./л).

В большинстве областей цены в коридоре 21,80-22,50 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве бензин А-92 снова подорожал выше 23 грн/л (плюс 29 коп./л) и теперь стоит 23,07 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,92 грн/л (удорожание на 16 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 25,13 грн/л (удорожание на 27 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,48 грн/л (удорожание на 2 коп./л).

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Луганская область – единственная, где обычный "пятый" уже стоит дороже 25 грн/л, таких цен нет даже в столице, где топливо обычно дороже, чем во многих регионах.

В большинстве областей цены находятся в коридоре 23 – 23,70 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,99 грн/л (плюс 39 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,50 грн/л (удорожание на 15 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,44 грн/л удорожание на 27 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 21,09 грн/л (удорожание на 2 коп./л).

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В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах 22,30 до 23 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 24,07 грн/л (плюс коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине почти подошла к 12 грн/л и составляет 11,95 грн/л (удорожание на 8 коп./л). Самая высокая цена – в Одесской области – 12,39 грн/л (удорожание на 10 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 11,53 грн/л (удорожание на 8 коп./л). В остальных областях цена находится в коридоре 11,79-12,15 грн/л. При этом в Ровенской (11,86 грн/л) и Тернопольской областях (11,98 грн/л) цены за неделю не изменились.

В Киеве цена газа 12,26 грн/л (плюс 14 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены на бензин и дизтопливо начали расти оттого, что, несмотря на еще имеющийся на рынке профицит нефтепродуктов, дешевые запасы заканчиваются. Дабы не работать в убыток, то одна, то другая сеть понемногу поднимает цены.

"За неделю топливо в крупных сетях подорожало на 50-80 коп/л, – уточнил Сергей Куюн. – Сети АЗС WOG и ОККО повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ в июле. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 24,99 до 25,49 грн/л, А-95 — с 25,99 до 26,49 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 49 коп./л: А-92 — до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,98 грн/л. На 80 коп./л в сети UPG подорожали бензины, ДТ — на 50 коп./л. На заправках Shell, Glusco и "Катрал" цены на топливо выросли на 5–35 коп./л".

Геннадий Рябцев отметил, что розничные цены повысили практически все крупные операторы, за исключением группы "Приват", торгующей в основном топливом украинского производства, которая не меняла их с 29 апреля. Таким образом, разница между ценами бензинов на станциях "Привата" и мейджоров (в частности ОККО и WOG) выросла до 5,5 грн/л, ДТ – до 4,5 грн/л, или почти до 25%.

Сжиженный газ продолжил плавно дорожать. Артем Куюн говорит, что крупные сети почти дошли до экономически обоснованной на сегодня цены – 13 грн/л, а вот более мелкие продолжали корректировать цены в пределах 10–30 коп./л. Поэтому за счет них и росли средние цены в регионах.

Что может измениться за неделю

Эксперты уверены, что на розничном рынке нефтепродуктов начал постепенно реализовываться потенциал роста цен еще на 1 грн/л.

"Сейчас из-за профицита предложения, маржа между мелким оптом и розницей минимальная, поэтому трейдеры используют каждую возможность для роста цен, – анализирует Геннадий Рябцев. – Но так как рынок профицитный, то цены в рознице повышаются медленно. В сентябре пойдут более дорогие оптовые поставки, и темпы роста розничных цен ускорятся".

Такое же мнение и у Сергея Куюна.

"По всем расчетам, завезенные ранее дешевые запасы топлива заканчиваются, – говорит Сергей Куюн. – Сейчас в Украине самые низкие розничные цены по сравнению с другими странами Европы. Мы имеем минимальную наценку в рознице за последние два года. Это еще один индикатор того, что цены вскоре пойдут вверх. Я уверен, что на наступившей неделе отдельные сети их повысят еще на 50 коп./л. Пока цены сдерживают украинские производители, у которых, судя по всему, еще есть запасы дешевой украинской нефти. Но по всем оценкам, они заканчиваются. И достаточно самой крупной отечественной сети "Приват" поднять цены даже на 50 коп./л, рынок "прорвет".

Артем Куюн прогнозирует на этой неделе рост цен на автогаз еще на 10-30 копеек в небольших региональных сетях, то есть подорожание будет еще в пределах 10-15 коп./л. Также эксперт подтвердил, что не верит в возможность срыва белорусских поставок сжиженного газа, возможность его дефицита и спекулятивного взлета цен.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что усиливает мониторинг рынка топлива в связи с возможным уменьшением объемов поставок топлива из Беларуси. АМКУ предостерег игроков рынка от совершения антиконкурентных действий, таких как создание искусственного дефицита топлива, необоснованного повышения оптовых и розничных цен.

Тем временем в Украине власти постепенно готовятся ввести тотальный техосмотр автомобилей. Сейчас техосмотр проходит только коммерческий транспорт. Подробнее смотрите в сюжете:

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