Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"

Эксперты ожидают роста цен на газ выше 12 грн/л, а вот другие нефтепродукты еще неделю дорожать не должны

Стабильные цены на бензин и дизельное топливо, а также стремительно дорожающий сжиженный газ – таков главный итог минувшей недели на рынке розничных продаж нефтепродуктов. Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

В третьей декаде мая тренд на снижение цен на топливо окончательно прекратился. В одних регионах его стоимость не изменилась – речь идет только о бензинах и дизтопливе, в других регионах цены незначительно пошли вверх, от 1 коп. /л до 10-14 коп. /л.

Отличился лишь Киев, где мало востребованный столичным автотранспортом бензин А-92 подешевел еще на 18 коп. /л, а более популярный А-95 подорожал на 14 коп. /л.

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А вот цены на сжиженный газ теперь начали расти. Он дорожает "семимильными шагами", так же быстро, как и дешевел. И здесь Киев опять оказался впереди всех: цена на газ поднялась сразу на 1,24 грн/л, больше, чем везде.

По мнению аналитиков, эти данные окончательно подтвердили их прогноз недельной давности о том, что закончился период удешевления топлива, связанный с низкими ценами на нефть из-за сокращения в кризис перевозок всеми видами транспорта. И теперь цены будут только расти. Тем более, что и нефть в мире прекратила дешеветь и постепенно возвращает утраченные ценовые позиции.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по всем видам топлива, особенно по автогазу, где она сократилась втрое – с 14% до 4,6%.

По А-92 разброс цен составил 13,7% (2,68 грн/л, минус 4 коп. /л), было 13,9%, по А-95 – 12,2%, (2,51 грн/л, минус 4 коп. /л), было 12,4%, по дизелю 11,7% (2,35 грн/л, минус 1 коп. /л), было 11,8%, по автогазу 4,6% (44 коп. /л, минус 74 коп. /л), было 14%.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 20,82 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,31 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 19,63 грн/л (удорожание на 4 коп./л).

Луганская область – пока остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине и на Харьковщине "вторым" по-прежнему можно заправиться дешевле 20 грн/л. В большинстве областей цена осталась в коридоре 20,30-21,20 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,01 грн/л (удешевление на 18 коп./л).

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 21,85 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,14 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 20,63 грн/л (удорожание на 4 коп./л).

Только на Сумщине и Харьковщине (20,82 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,30 – 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 22,87 грн/л (удорожание на 14 коп. /л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,28 грн/л (удорожание на 2 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 22,41 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 20,06 грн/л (удорожание на 1 коп. /л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 22 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21-21,50 грн/л, а в пяти областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,17 грн/л (плюс 2 коп. /л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 9,76 грн/л (подорожание на 87 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 9,95 грн/л (удорожание на 83 коп./л), самая низкая – в Киевской области – 9,51 грн/л (подорожание на 1,09 грн/л). Еще в двух областях – Херсонской и Сумской – цены выше на копейку-две, в остальных они находятся в пределах 9,60-9,95 грн/л. В итоге Луганщина снова, после двухмесячного перерыва, стала регионом, в котором все виды топлива дороже, чем где-либо. Ранее газ здесь был дешевле, чем в областях-лидерах – Одесской и Тернопольской областях.

В Киеве стоимость газа – 9,54 грн/л (плюс 1,24 грн /л).

Анализ ситуации на рынке

По словам экспертов, прошедшая неделя показала устойчивый тренд к подорожанию автогаза и стабилизацию розничных цен на бензины и дизельное топливо.

Сергей Куюн разъяснил, что цена на нефть по-прежнему растет, и это толкает вверх оптовые цены на нефтепродукты.

"Цены на нашем оптовом рынке растут следом за импортными котировками, которые с начала месяца демонстрируют устойчивый тренд на восстановление. За последнюю неделю котировки ДТ в Средиземноморье и странах Северо-Западной Европы выросли в среднем на $30–35/т (на 11–12%). При относительно стабильном курсе и достаточном предложении топлива на рынке, внешние котировки являются единственным фактором, влияющим на уровень цен. Но пока в рознице была либо стабильность цен на бензин, либо небольшое, на несколько копеек, удорожание по отдельным сетям и регионам", – отметил Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев добавил, что на минувшей неделе из-за растущих третью неделю котировок на нефть начался рост цен на бензин и дизтопливо в оптовых продажах. Цены в опте выросли примерно на 15%, но запасы значительны, поэтому розничные сети отреагировали тем, что "заморозили" цены.

"Что касается автогаза, то оптовая цена на него за последнюю неделю увеличилась на 15%, старые дешевые запасы закончились, поэтому цены как в опте, так и в рознице стремительно пошли вверх – за две недели на 1,5 грн/л, в том числе за последнюю неделю – в среднем почти на 90 коп. /л", – анализирует Геннадий Рябцев.

Артем Куюн отметил, что, по данным "Консалтинговой группы А-95", за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн/т, а с начала мая – на 54% (на 5860 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца повысились на 17% (на 1,54 грн/л).

"Стремительный рост оптовых цен начался со второй декады мая на фоне резкого повышения спроса", – акцентировал Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений цен в рознице ждать не стоит.

"На следующей неделе по этим видам нефтепродуктов ожидается стабильность, – прогнозирует Сергей Куюн. – Хотя имеющийся потенциал снижения для розницы еще на 10%, или до 2 грн/л, так и не был выбран, трейдеры вряд ли будут дальше снижать цены, с учетом того, что нефть стабильно дорожает, и этот тренд сохранится теперь надолго. Но зато они не станут менять ценники в сторону увеличения. Маржа в рознице у них пока достаточно большая и, хотя из-за повышения оптовых цен она станет постепенно уменьшаться, но остается достаточной, чтобы цены не росли".

Геннадий Рябцев говорит, что цены на бензины и дизтопливо в рознице на наступившей неделе останутся стабильными.

"Не вижу оснований для их повышения, даже если более дорогие новые партии нефтепродуктов дойдут до розницы. У трейдеров есть достаточный запас прочности, а недостатка сейчас ни в бензине, ни в дизтопливе на рынке нет. А вот автогаз продолжит дорожать, еще на 40-50 коп. /л, так как дешевый ресурс закончился", – резюмировал Геннадий Рябцев.

Артем Куюн уверен, что темпы роста цены газа в рознице будут намного большими: почти до 1 грн/л за неделю.

"Оптовые цены поднялись в мае на 4,6 грн/л, – отметил Артем Куюн. – Если бензин и дизель подешевели за время карантина на 17%, то сжиженый газ – на 25%. "Пружина" сжалась настолько сильно, что теперь она резко разжимается. На сегодня есть потенциал роста в рознице до 12,5 грн/л. Подорожание в опте, плюс ожидание дефицита в июне теперь стремительно толкают цены вверх. Такого большого снижения не должно быть, но оно произошло из-за активизации нелегальных заправок, теперь идет обратный процесс. За неделю ожидаю рост цен на 80 коп. /л и и более".

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