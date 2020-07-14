Переломная неделя: когда перестанут дорожать бензин, ДТ и автогаз

Топливо медленно, но все увереннее отвоевывает утраченные ценовые позиции, вызванные коронавирусом и удешевлением нефти в начале весны. В Украине с каждым днем литр всех видов нефтепродуктов становится все дороже, снижения цен на минувшей неделе уже не было ни в одном регионе, только "плюс" – где чуть больше, где чуть меньше.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся три недели назад, сохранился. Самыми быстрыми темпами цены росли в Киеве и области – на 30-50 коп. за литр бензина и ДТ и на 15 коп./л по газу. Но здесь первенство оказалось за Волынью: плюс 28 коп. за литр автогаза.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по всем видам топлива.

По А-92 разброс цен уменьшился до 16,4% (3,20 грн/л, минус 13 коп./л), было 16,7%, по А-95 – уменьшился до 14,7% (3,10 грн/л, минус 10 коп./л), было 15,3%, по дизелю уменьшился до 13,6% (2,80 грн/л, минус 18 коп./л), было 14,6%. По автогазу разброс цен уменьшился до 9,7% (1,06 грн/л, минус 7 коп./л), было 10,5%.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 21,46 грн/л (удорожание на 21 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 23,31 грн/л (удорожание на 2 коп. /л), самая низкая – в Сумской области – 20,11 грн/л (удорожание на 15 коп. /л).

Луганская область по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 23 грн/л. Но уже нет регионов, где "второй" стоит дешевле 21 грн/л. В большинстве областей цены в коридоре 22,30-22,70 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 22,25 грн/л (плюс 49 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,49 грн/л (удорожание на 18 коп./л). Самая высокая цена среди областей – в Луганской области – 24,18 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,11 грн/л (удорожание на 15 коп./л). Уже нет регионов, где можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л. Да и столь низкая, как для А-95, средняя цена арифметически получилась оттого, что в четырех областях – Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской – он стоит ниже 22 грн/л. В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,40 – 23 грн/л.

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В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,21 грн/л (плюс 17 коп./л) – это на 3 коп. дороже, чем на Луганщине.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,93 грн/л (удорожание на 18 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,44 грн/л (удорожание на 1 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,64 грн/л (удорожание на 11 коп./л). Спустя месяц, "дизель" снова стал самым дешевым на Сумщине, ранее он был таковым на Харьковщине. Теперь в Сумской области все нефтепродукты, кроме автогаза, самые дешевые. Но и газ в этом регионе также не дорог – его цена ниже только в трех областях.

Дизтопливо стало стоить дороже 22 грн/л уже в 13-и областях (неделю назад было в семи) и в Киеве. В большинстве областей цена в пределах 22,05-22,30 грн/л (плюс 20 коп./л), и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,30 грн/л (плюс 40 коп./л).

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Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,52 грн/л (удорожание на 12 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,95 грн/л (удорожание на 3 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,89 грн/л (удорожание на 10 коп./л). Черниговщина – единственный регион, где газ стоит меньше 11 грн/л, в остальных областях цена находится в коридоре 11,05-11,95 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,75 грн/л (плюс 14 коп. /л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля в рознице происходит оттого, что еще не проданы оптовые запасы топлива, изготовленного из более дорогой нефти.

По оценкам Геннадия Рябцева, потенциал роста составляет еще около 1 грн/л.

"Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но подорожавшая гривня внесла свои коррективы, и потенциал подорожания снова вырос на 40-50 коп./л, – анализирует Геннадий Рябцев. – Изменение цен было весьма неравномерным по разным областям, причем никакой закономерности, по сравнению с минувшей неделей, не наблюдалось. В одних регионах рост был таким же, как неделю назад – это около 20 коп./л, как, например, на Житомирщине, в других областях темпы подорожания ускорились, особенно это заметно в Киеве и области, в третьих, как на Луганщине, оказались символическими – 1-2 коп./л. Но замечу, что неделю назад в Луганской области топливо подорожало почти на гривню за литр, больше, чем где-либо".

Сергей Куюн также говорит, что рынок продолжает реализовывать накопившийся потенциал роста цен.

"Пружина" постепенно разжимается, это очень заметно, цены в рознице постоянно повышаются – говорит Сергей Куюн. – В течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), или до 16,80 грн/л за А-92 и на 17,75 грн/л за А-95. ДТ с начала месяца подорожало в опте на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%. В итоге начала июля розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л. Ряд операторов АЗС 13 июля повысили розничные цены на 20–30 коп./л. Например, на 30 коп./л цены выросли в сети Shell: бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, ДТ — до 23,20 грн/л. На станциях UPG, "БРСМ-Нафта" и BVS все виды топлива подорожали на 20 коп./л".

Артем Куюн отметил, что рынок газа на минувшей неделе вел себя необычно: несмотря на серьезный профицит топлива, цены росли везде.

"Причиной стало то, что газ в опте снова подорожал примерно на 1000 грн/т, или в пересчете, на 50 коп./л и замер, – отметил Артем Куюн. – При этом предпосылки для дальнейшего повышения цен сохранились".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен продолжится.

"Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, – уточнил Сергей Куюн. – Но зато "самоликвидировался" такой фактор, как повышение курса гривни, так как курс вернулся почти к прежним значениям".

Геннадий Рябцев также ожидает, что подорожание бензина и дизтоплива продолжится. По его словам, все зависит от украинской группы "Приват", АЗС которой по-прежнему держат очень низкие цены – в пределах 21 грн/л.

"Разрыв с брендовыми сетями достиг 4,5 грн/л, это уже 20% стоимости. Поэтому с большой вероятностью стоит ожидать, что ценники на стелах приватовских заправок вырастут на неделе на 50 коп., а то и более", – отметил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными, так как пока в опте они остановились, а рекордные 161 тыс. т сжиженного газа, завезенные в июне по более низким, чем сейчас, ценам, пока не распроданы.

"Цены еще неделю сдержит высокая конкуренция и значительные запасы, – утверждает Артем Куюн. – Но потенциал роста сохраняется, и вскоре мы его увидим. Нынешняя неделя окажется переломной, так как и оптовая закупка на границе выросла, и запасы постепенно расходуются".

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