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Рынок топлива в Украине под угрозой: все зависит от "антидефолтных" законов

31 марта, 16:01

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

Цены на бензин и автогаз будут падать, а маленькие АЗС начнут "уходить в тень"

Не только на курс гривни влияет политика, заявляют эксперты топливного рынка. Так директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в ситуации на рынке топлива многое будет зависеть от того, примет ли Рада несколько важных "антидефолтных" законов.

"От принятия этих законов зависит помощь Украине МВФ и стабилизация курса гривни, – разъяснил Куюн. – Если их не принять, гривня девальвирует, а с ней "улетят за облака" цены на импортные товары, в частности, на топливо. По нашим расчетам, при нынешнем курсе 28 гривен за доллар еще есть потенциал для снижения цен на нефтепродукты в размере 1-2 грн/л. При курсе 30 наступит равновесие. Если уйдет выше, повышения цен на АЗС не избежать даже при тех минимальных уровнях цен на нефть в мире".

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также говорит, что пока темпы снижения цен на нефтепродукты в опте превышают темпы девальвации гривни. Более того, недавно гривня даже немного укрепилась. Поэтому, по его прогнозу, на неделе топливо продолжит дешеветь, но не так стремительно – на 20-30 коп./литр, и то не во всех сетях. Также он говорит, что может быть временное закрытие небольших АЗС в регионах или переходе их в теневой сектор. Что обязательно скажется на качестве нефтепродуктов.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн также прогнозирует дальнейшее небольшое удешевление газа из-за продолжающегося снижения спроса.

В тренде
Рынок топлива в Украине под угрозой: все зависит от "антидефолтных" законов

"Возникла парадоксальная ситуация: если раньше газ сперва дешевел в опте, потом в рознице, то сейчас для стимулирования продаж в рознице, цены снижаются в расчете на будущее удешевление", – отметил эксперт.

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее читайте в материале: Рынок топлива в Украине на грани срыва: что происходит и чего ждать

Напомним, мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис.

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бензин топливо АЗС цены на бензин нефтепродукты МВФ

Источник: Сегодня

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