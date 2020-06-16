На рынке топлива Украины сложилась взрывоопасная ситуация: что будет с ценами

Эксперты говорят, что цены могут подняться на 60 коп./л, если введут пошлины на импорт

Топливо в Украине становится все дороже: почти повсеместно пошли вверх цены на бензин и дизель, а сжиженный газ дорожает уже месяц, cтоимость литра уверенно приближается к 11,5 грн.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Драйвером повышения цен оказался столичный регион – Киев и область: здесь самый высокий рост цен на бензин и дизтопливо – почти на 30 коп./л за неделю. Да и сжиженный газ тоже прибавил там в цене много – порядка 50 коп./л.

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Единственной областью, где топливо дешевело, оказалась Донецкая: мониторинг рынка зафиксировал, что А-92 стоит меньше на 2 коп./л, А-95 – на 3 коп./л. Но заметим, что цены на бензин на Донбассе остаются одними из самых высоких в Украине даже после двухнедельного удешевления.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензинам и дизтопливу и увеличилась по автогазу.

По А-92 разброс цен уменьшился до 13% (2,57 грн/л, минус 5 коп./л), было 13,5%, по А-95 – уменьшился до 11,6% (2,40 грн/л, минус 6 коп./л), было 11,9%, по дизелю – уменьшился до 11,4% (2,30, минус 4 коп./л), было 11,7%. По автогазу разброс цен увеличился до 8% (87 коп./л, плюс 11 коп./л), было 7%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 20,88 грн/л (удорожание на 3 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,28 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 19,71 грн/л (удорожание на 5 коп./л).

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Луганская область по-прежнему остается единственной, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. А вот на Сумщине и на Харьковщине "вторым" по-прежнему можно заправиться дешевле 20 грн/л, но на Харьковщине эта дешевизна уже символическая – 19,97 грн/л.

В большинстве областей цены подтянулись выше 20,50 грн/л (плюс 20 коп./л), но пока ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,26 грн/л (плюс 28 коп./л).

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 21,93 грн/л (удорожание на 5 коп./л), самая высокая среди областей – в Луганской области – 23,11 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 20,71 грн/л (удорожание на 5 коп./л).

Только на Сумщине и Харьковщине (20,91 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

В большинстве областей цены также подтянулись к 22 грн/л и находятся в коридоре 21,90 – 22,50 грн/л (плюс 30 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,21 грн/л (плюс 20 коп./л), теперь в столице он стал самым дорогим в Украине.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,37 грн/л (удорожание на 5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,41 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 20,11 грн/л (удорожание на 4 коп./л).

Луганская область – единственная, где дизтопливо стоит дороже 22 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21,20-21,60 грн/л, и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,38 грн/л (плюс 28 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,06 грн/л (удорожание на 41 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,46 грн/л (удорожание на 41 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,59 грн/л (удорожание на 30 коп./л).

Если неделю назад газ стоил дороже 11 грн/л только в двух областях – Одесской и Луганской, то теперь он дороже 11 грн/л уже в 16 областях и в столице. Да и в остальных, за исключением Черниговской области, цена близка к 11 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,12 грн/л (плюс 49 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля вызвано тем, что в розницу приходит более дорогое топливо, которое заменяет распроданное дешевое. Более быстрыми темпами этот процесс идет в Киеве и области, поэтому здесь мы видим самые высокие темпы роста цен. То же касается и сжиженного автогаза. Соответственно, меньше растет стоимость нефтепродуктов там, где более низкий уровень их потребления.

"Инициаторами повышения цен на бензин и дизтопливо выступили две известные брендовые сети, у которых стоимость этих нефтепродуктов была самой низкой, – отметил Геннадий Рябцев. – За ними постепенно начали повышать цены и остальные. Что касается сжиженного газа, то цены в рознице на него также достаточно быстро выбирали потенциал майского повышения в опте. В итоге стоимость газ дошла до 50% стоимости бензина, это уже близко к экономической целесообразности его использования вместо бензина".

Сергей Куюн говорит, что в мире ситуация с ценами на нефть стабилизировалась на уровне 40 долларов за баррель, но того ее подорожания, которое было в мае-начале июня, хватило для роста цен на нефтепродукты, который сейчас начинается и в Украине.

"Компании дискаунт-сегмента уже начали постепенно поднимать цены, – анализирует Сергей Куюн. – На выходных две топливные сети подняли цены на 40 и 50 коп./л соответственно, то есть начало положено. Пока это не массовое повышение, поэтому по регионам средние цены выросли незначительно, либо остались на том же уровне, что и неделю назад. Но "пружинка" начала работать".

Артем Куюн также акцентировал, что 12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

"До начала майского повышения стоимости автогаза соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%, – подсчитал Артем Куюн. – Всего с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) — с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной — 21,90 грн/л. За прошедшую неделю в сетях АЗС газ подорожал на 41 коп./л (на 3,9%)".

Что может измениться за неделю

По прогнозу Геннадия Рябцева, на наступившей неделе цены на все виды нефтепродуктов и дальше будут расти.

"Появились инициаторы повышения стоимости бензина, за ними пойдут и остальные, – говорит Геннадий Рябцев. – Конечно, есть более дешевые сети-дискаунтеры, есть более дорогие. Что касается уровня роста, то если повысят цены на крупнейшей украинской сети заправок, то рост может быть и 50 коп./л. Если они пока оставят цены прежними, то рост окажется меньше – около 20 коп./л. Цена газа тоже повысится, но не более 55% от цены бензина, иначе такие продавцы потеряют покупателей".

Сергей Куюн рассказал о более глубоких проблемах, которые могут спровоцировать взрывообразный рост цен на рынке уже в ближайшее время.

"Можно было бы прогнозировать, что на наступившей неделе значительное повышение цен на бензин и дизель будет маловероятным, если бы не нервозность, которую вносит неопределенная ситуация с введением высоких пошлин против импортного дизтоплива и сжиженного газа – отметил Сергей Куюн. – Напомню: украинские производители топлива развернули беспрецедентную кампанию по давлению на Межведомственную комиссию по международной торговле при Минэкономики. Ожидается, что вопрос в очередной раз будет рассматриваться комиссией на этой неделе. Если повышение пошлин утвердят – это чревато потерей 30% рынка дизеля из-за прекращения российских поставок. Причем в разгар уборочной кампании! Ситуация взрывоопасная. Уже сейчас виден ажиотаж с оптовыми закупками, что дополнительно повышает цены в опте, а что будет с ценами в рознице, если пошлины введут, – трудно даже прогнозировать. Но точно можно сказать: закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании".

Артем Куюн говорит, что темпы роста цены газа в рознице в ближайшую неделю будут на уровне нынешних или чуть выше, то есть еще 35-40 коп./л.

"Но ситуация аналогичная той, которая складывается вокруг пошлин на дизтопливо, – говорит Артем Куюн. – С одним отличием – поставки газа из РФ продолжатся, так как альтернативы им нет. Повышение пошлины оплатит потребитель, а это дополнительно около 60 копеек на каждом литре газа. Остается надеяться, что Межведомственная комиссия примет взвешенное решение в интересах Украины и украинцев".

Хотя цены на топливо растут, меньше автомобилей на дорогах не становится. Дабы уменьшить пробки в мегаполисах, официальные такси приравняли к общественному транспорту, разрешив им ездить по выделенным полосам. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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