Самые яркие новинки автосалона в Лос-Анджелесе: что показали на старейшем автошоу мира

Большинство новинок относится к дорогим сегментам рынка, но в Украине они смогут найти своих покупателей

Автосалон в Лос-Анджелесе – это старейшая в мире автомобильная выставка. Впервые автосалон прошел в 1907 году. Автомобильная выставка Los Angeles Auto Show входит в большую тройку американских автошоу, наряду с Детройтский автосалоном и New York Auto Show.

В 2018 году выставка открылась 30 декабря и продлится до 9 декабря. Автосалон традиционно проходит в выставочном комплексе Los Angeles Convention Center, где ведущие автопроизводители со всего мира показывают новейшие модели. Премьеру многих новинок специально приурочили к легендарному автошоу.

Восьмое поколение культового спорткара Porsche 911

В Лос-Анджелесе были представлены две новые версии: 911 Carrera S и полноприводная Carrera 4S – с 3-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором,отдача которого возросла на 30 л.с. и 30 Н•м до 450 л.с. и 530 Н•м. Новое купе на 20 мм длиннее прежнего (4519 мм), шире (спереди – на 45 мм), а колесная база (2450 мм) не изменилась.

Заднеприводный вариант до 100 км/ч разгоняется за 3,7 с, а полноприводный – за 3,6 с. С опциональным пакетом SportChronoPackage разгон занимает на 0,2 с меньше.

Сейчас говорится, что новый 911 получит 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, но при этом в Porsche не исключают, что будет и механическая коробка.

Ранее новый Porsche 911 уже засветился на видео, однако на автосалоне его показали во всей красе.

Из других нововведений можно отметить утопленные дверные ручки (они выдвигаются благодаря электроприводу), а также новые системы активной безопасности, включая режим для движения по влажному покрытию. Кроме того, спорткар оснастили системой ночного видения (опция) и новой мультимедийной системой.

Колеса теперь разноразмерные: передние — 20-дюймовые, а диаметр задних на дюйм больше.

Полноприводный вариант Toyota Prius

Самый популярный в мире гибрид получил полный привод, т.е. еще один электромотор, который установили на задней оси. Он имеет небольшую мощность (7 л.с.) и подключается при необходимости. С модификацией AWD-e хорошо знакомы в Японии, теперь ее вывели и на внешние рынки. Компания ожидает, что полноприводный Prius займет четверть всех продаж модели в США.

Оформление носа и кормы, а также оптика переделаны в стиле дизайна подключаемой к сети вариации гибрида PriusPrime.

Компания называет Prius AWD-e одним из самых экономичных полноприводных автомобилей на рынке. Предварительные данные по расходу в комбинированном американском цикле – 4,7 л/100 км.

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Prius с передним приводом в США используют литиево-ионную тяговую батарею, а на AWD-e установили"устаревшую" никель-металлогидридную. Дело в том, что такая батарея лучше переносит холод и обеспечивает хорошую производительность при низких температурах. А ведь гибрид с полным приводом, очевидно, будет особенно востребован в северных регионах.

Новинка Honda Passport

Новый кроссовер создан на базе модели Pilot, которая поделилась с ним многими техническими деталями и элементами дизайна. Но она на 15 см короче (4839 мм), за счет уменьшения заднего веса. Дорожный просвет у новичка зависит от типа привода – 198 или 213 мм.

Количество мест в салоне сократилось с восьми до пяти, багажник потерял около 150 л объема. Интерьеры моделей практически одинаковые.

Двигатель у новичка один: бензиновый атмосферник V6 3.5 (284 л.с., 355 Н•м), который сопряжен с 9-ступенчатым "автоматом". Дорогим версиям достанется система полного привода, прочие будут довольствоваться передним. В стандартное оснащение войдет комплекс безопасности с адаптивным круиз-контролем и автоматическим торможением.

Новинка выйдет на рынок США в начале 2019 года.

Третье поколение Kia Soul

Полный привод у Soul пока не появился, но новое поколение переехал на платформу K2, на которой построен и Ceed. Габаритная длина машины выросла на 56 мм (до 4196). Колесная база прибавила 30 мм (2600), но места для ног задних пассажиров стало на 5–7 мм меньше. Зато при сложенном заднем диване в багажнике (под шторку) и салоне теперь помещается на 145 л больше (651 л). Сам багажный отсек прибавил 10 л.

Модель будет выпускаться в версиях с бензиновыми (147 и 201 л. с.) и дизельным двигателями и электромотором. Продажи начнутся в первой половине 2019 г.

Обновленный Nissan Murano

Третье поколение кроссовера Murano представлено на рынке уже три года, поэтому производитель решил его освежить. Изменены фары и задние фонари, детали салона, модернизирована мультимедийная система. Расширен выбор колесных дисков и цветов кузова.

Обновленный Muranoполучил SafetyShield 360. В этот комплекс объединены прежде разрозненные средства безопасности, такие как автоматическое торможение (в том числе при движении задним ходом) при обнаружении пешеходов, мониторинг мертвых зон и разметки, предупреждение об угрозах сбоку, самостоятельное переключение света фар с дальнего на ближний.

На рынке США новинка появится уже в декабре.

Новинка Jeep Gladiator

Этот пикап построенным на базе внедорожника Wrangler, недавно представленного в Украине. Для пикапа рама была удлинена на 79 мм, колесная база увеличена на 50 мм. Полноценного пикапа Jeep не выпускал уже более 25 лет.

В конструкции использованы алюминиевые и стальные детали, а клиенты смогут выбирать между машиной с жесткой и мягкой крышей, но кабина будет только двухрядная.

Пикап получил 1,5-метровую грузовую платформу, в которой помимо точек крепления для грузов установлена розетка на 110 В переменного тока, которая позволяет подключать электроприборы мощностью до 400 Вт.

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Gladiator аналогичен Wrangler как по системам комфорта, так и по системам безопасности. На старте продаж он будет доступен с 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 Pentastar (289 л.с., 353 Н•м) и 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической. В 2020 году появится 260-сильный 3-литровый дизель с "автоматом".

Длина Gladiator равна 5539 мм, на 754 мм больше, чем у четырехдверного Wrangler. Колесная база — 3487 (+480), ширина – 1875, высота – 1857 мм с жесткой крышей и 1907 – с мягкой (на версии Rubicon). Клиренс версий Sport и Overland равен 253 мм, а у Rubicon- 283 мм. Глубина брода 762 мм. Грузоподъемность и масса буксируемого прицепа – 725 и 3470 кг, производитель называет их лучшими показателями в сегменте.

Поставки пикапов клиентам начнутся во втором квартале 2019 года.

Новинка Hyundai Palisade

Новому кроссоверу, по мнению производителя, предстоит конкурировать с ToyotaHighlander, HondaPilot, Nissan Pathfinder и Ford Explorer. Он будет производиться в Южной Корее и появится в продаже летом 2019 г. Модель для рынка США будет оснащаться мотором 3,8 л V6 291 л. с. с 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом.

По размерам новинка значительно превосходит семиместный HyundaiGrandSantaFe, который она должна заменить. Длина – 4981 мм (+76), ширина – 1976 (+91), высота – 1750 (+65), колесная база – 2900 мм (+300).

В салоне предусмотрены две посадочные формулы: 2+2+3 и 2+3+3. Все три ряда снабжены электроприводами. Кресла второй линии даже могут вентилироваться. Имеются семь USB-портов, 16 подстаканников, внутренняя связь водителя с пассажирами через динамики, система распределения потоков воздуха с диффузором в крыше.

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Заявлен ряд технологических новинок. Например, при открытии водительской двери автоматически включается режим паркинга для трансмиссии. Когда активирован поворотник, на приборную панель выводится изображение с боковых камер. Если камеры видят угрозу, то при попытке открыть дверь система предупреждает о них звуком или блокирует замки.

Новинка BMW X7

Компания объявила, что продажи этого кроссовера с тремя рядами сидений (6 или 7 мест) начнутся в марте 2019 года. X7 построен на общей платформе c BMW X5 четвертого поколения, эти кроссоверы унифицированы по многим узлам и системам. Новинка на 229 мм длиннее X5 (длина X7 – 5151 мм), на 60 мм выше (1805 мм). Колесная база на 130 мм больше (3105 мм).

Силовые агрегаты сочетаются с 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. Адаптивная пневмоподвеска с изменяемым клиренсом (221 мм, регулировка в пределах 40 мм от нуля) входит в базовое оснащение

Как опция может устанавливаться внедорожный пакет с четырьмя режимами настроек мотора, трансмиссии, полного привода и клиренса – Sand, Gravel, Rocks и Snow.

В базовое оснащение входят адаптивные светодиодные фары, светодиодные противотуманные фары, 4-зонный климат-контроль, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с электроприводом и памятью настроек, трех секционная панорамная крыша, электропривод задней двери

Четвертое поколение Mazda 3

Mazda 3 – стратегическая модель для компании, с 2003 г. продано более 6 млн машин. Компания заявила, что собирается достичь премиального уровня для своего бренда и новая Mazda 3 станет одним из главных инструментов для достижения этой цели

На автосалоне автомобиль представлен с кузовами хетчбэк и седан. Седан на 82 мм длиннее предшественника (4662 мм), хетчбэк почти той же длины (4459 мм, -1 мм), по ширине (1797 мм) и высоте (1440-1445 мм) они почти совпадают с моделью третьего поколения. Колесная база выросла на 25 мм (2725 мм)

Для европейского рынка модель будет оснащаться бензиновыми моторами 1,5 и 2,0 л, дизелем 1,8 л и инновационным бензиновым двигателем Skyactiv-X SPCCI с воспламенением от сжатия (как у дизеля).

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В полном приводе снижены механические потери (на 60% по сравнению с предыдущей моделью) и применяется электронная система управления распределением крутящего момента между передними и задними колесами путем их подтормаживания.

Новинка появится на мировых рынках в начале 2019 г., первым из них будет Северная Америка.

Обновленный Mercedes-AMG GT

Трехдверный спорткар Mercedes-AMG GT (его компания называет купе), а также его открытый вариант AMG GT Roadster пережили уже второй рестайлинг (предыдущий был в январе 2017). Произошли корректировки во внешности, салоне и оборудовании. Помимо этого, в линейку был добавлен ориентированный на трек вариант- AMG GT R PRO.

Новые фары получили изогнутые скобкой дневные ходовые огни (они же работают как габариты и поворотники), а также новые отражатели головного света, которые окружены черным фоном. Применен новый задний бампер с измененными выхлопными патрубками.

В салоне установили полностью цифровую приборную панель и центральный экран с диагональю 10,25 дюйма. Панель имеет три варианта графики: Classic, Sporty и Supersport, Набор выводимой информации можно менять кнопками на руле. Само рулевое колесо также новое, с тачпадами на спицах.

Отдача двигателя битурбовосьмерки 4.0 не поменялась. На исходных купе и родстере AMG GT она выдает 476 л.с. и 630 Н•м, на AMG GT S — 522 л.с. и 670 Н•м, на AMG GT C — 557 л.с. и 680 Н•м, а на топовых спорткарах AMG GT R/GT R PRO — 585 л.с. и 700 Н•м.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" показал ТОП-10 ярких новинок Парижского автосалона. На автосалоне в Париже традиционно проводятся презентации наиболее важных новинок французских производителей. Однако не только французские компании выбирают автосалон в Париже как место премьеры новейших разработок.