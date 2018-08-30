Самый красивый электромобиль в мире выпустят в 2020 году

Jaguar E-Type – одна из самых культовых моделей всех времен и сам Энцо Феррари назвал его самым красивым авто в мире. Теперь классический спорткар возродили, но уже как электромобиль.

Электрокар Jaguar E-Type Zero засветился во время свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл – именно на нем проехались молодожены. Это вызвало резонанс и на электромобиль Ягуар посыпались заказы.

Электрический Jaguar E-Type выпустят лимитированной серией, а первые авто доставят покупателям в 2020 году. На заводе автомобиль могут как собрать авто с нуля, так и переделать из старой бензиновой модели.

Электромотор мощностью 300 л. с. и аккумуляторную батарею на 40 кВт∙ч ставят на место бензинового двигателя и КПП. Электрокар разгоняется до сотни за 5,5 с, а запас хода составляет около 275 км.

Отличить электромобиль Jaguar E-Type можно разве что по диодным фарам, в остальном он соответствует оригиналу. В салоне появились цифровые приборы и тачскрин.

Ранее мы писали, что Jaguar презентовал "классический" электромобиль будущего. В компании заявили, что с 2020 года планируют полную электрификацию своих автомобилей, и рассекретили новую модель — E-type Zero. Ее двигатель мощностью 220 кВт позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 5,5 секунды. Отмечается, что полного заряда аккумуляторной батареи (емкостью 40 кВтч) должно хватать на 270 километров автономной езды; для полной зарядки требуется 6—7 часов.

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