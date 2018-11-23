Самый странный лимузин Rolls-Royce в истории: встроенный унитаз и круглые фары

Этот необычный аппарат называется Rolls-Royce Silver Wraith Special Saloon 1954 года. Единственный в своем роде лимузин является самым удивительным Роллс-Ройс всех времен.

Заказал этот чудо-авто бизнесмен Джозеф Машух из Нью-Йорка. В основе авто лежит длиннобазый Rolls-Royce Silver Wraith LWB с 4,9-литровой 125-сильной шестеркой и 4-ступенчатой АКПП.

Неординарный дизайн Роллс-Ройс выполнили в кузовном ателье Vignale. Особенно обращают на себя внимание крупные круглые фары и задние стойки крыши с обратным наклоном. Хотя выглядит лимузин как-то жутковато.

Пожелания клиента создателям также были весьма причудливыми. Так, он захотел покрасить блок цилиндров двигателя, карбюратор, стартер и впускной коллектор в зеленый цвет, а все трубопроводы хромировать.

В салоне появились кондиционер, радио, электроприводы стеклоподъемников и кресла. Однако самая невероятная деталь автомобиля – встроенный в заднее сиденье унитаз. Нет, у его владельца не было проблем со здоровьем – унитаз наполняли льдом и использовали в качестве ведерка для охлаждения шампанского.

Напомним, в Украине презентовали самый дорогой внедорожник в мире. Это первый SUV в истории бренда с турбированным двигателем, а также впервые производитель представил две новинки в течении года.

Ранее в Монако засняли Rolls-Royce на украинских номерах за 12 млн.

Также напомним, что кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead превратили в необычный монстр-трак. Видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino в Facebook.