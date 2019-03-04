Сдам авто в аренду: как получить максимум прибыли при минимальных рисках
У вас есть хороший автомобиль, но вы по какой-то причине его активно не используете? Сдайте его в аренду и зарабатывайте без траты времени!
Все на самом деле так просто, однако действительно прибыльным такой бизнес может стать, если построить его правильно.
Многие люди в Украине заинтересованы во временной аренде авто. Например, приезжая в ваш город в командировку или в туристическую поездку, на время ремонта собственной машины и т.д. Также сдача в прокат активно используется в службе такси и организации трансферов.
Возникает несколько важных вопросов. Куда выгоднее сдать автомобиль – в прокат или такси посуточно? Как работать – в частном порядке или сотрудничать с профессиональной компанией? Сколько можно заработать? Каковы риски? Давайте проанализируем подробнее каждый аспект.
Аренда авто в такси
Если вас интересует собственный бизнес, выгоднее иметь несколько машин. Придется оформить документы на ИП и подобрать по 2 водителя на каждое авто, которые будут работать посменно. При этом все техосмотры, оформление документов и неограниченного полиса вы берете на себя. Транспортное средство должно иметь специальную страховку, которая разрешает использование в такси. Страховые выплаты в случае ДТП вы получите только тогда, когда ваш водитель не является виновником. Как видите, риски достаточно высоки.
Доход же от бизнеса будет делиться с водителем напополам, вероятны простои и выход из строя из-за поломок. С одной машины вы сможете получить примерно по 500 гривен в день, без гарантии сохранности авто. Еще меньше вы получите при сдаче своего автомобиля под такси в специализированную компанию. В этом случае износ автомобиля многократно возрастает. Так стоит ли включаться в этот бизнес? Решать вам.
Сдача в аренду частнику
Сотни людей в интернете ищут автомобиль во временное пользование, часто с последующим выкупом. Иногда – для работы в такси, но прежде всего – для личного пользования. Проверить кандидата на надежность в этом случае достаточно сложно. Даже при наличии прописки, семьи и внешней порядочности, вы можете получить только общее впечатление о человеке, при необходимости оказать кредит доверия.
В таком случае лучше составить договор с указанием предмета, условий, реквизитов сторон, сроков и величины оплаты, с наличием подписей. Гарантом сделки может служить нотариальное заверение и акты приема-передачи. Сумма аренды индивидуальна, но вряд ли она будет выше, чем в такси. Вы также полностью за свой счет будете устранять серьезные поломки, а при возникновении проблем арендатор может доставить много хлопот.
Посуточный прокат – сотрудничество с профессиональной компанией
Статистика свидетельствует, что клиенты с серьезными намерениями заработать на своем авто чаще обращаются в специализированные центры, чем к частникам, получая гарантии и будучи уверенными в тщательной проверке автомобиля.
Вы можете стабильно получать пассивный доход от автопроката, сотрудничая с компанией, наладившей большой поток клиентов. Например в компании BLS, основанной на европейских стандартах партнерского сотрудничества, эта практика успешно применяется уже долгие годы.
Для клиентов и владельцев автомобилей за это время разработаны оптимальные условия, и постоянные арендодатели продолжают свои контракты из года в год, но поток новых не иссякает: здесь лояльны к партнерам, производят своевременные выплаты и всячески защищают автомобиль.
Условия для арендодателей
Стабильная ежемесячная оплата отработанного периода.
Доход распределяется таким образом: 70% владельцу, 30% – комиссионные за подбор клиентов и организацию процесса.
Ограничение пробега для сохранности автомобиля.
Если вы только планируете купить автомобиль, мы проконсультируем вас о самых востребованных торговых марках и покупке.
Сколько может зарабатывать ваш автомобиль
Если ваш автомобиль эконом-класса возрастом не более 3-х лет, можно заработать от 400 USD, бизнес – 900 – 1 500 USD в месяц. Доход от внедорожников – от 1 200 – 3 000 USD. Для класса "VIP" сумма выплат доходит до 6 000 USD. Также сдаются в прокат минивэны, кабриолеты и лимузины, в компании работает мотопрокат.
Какие есть требования к авто?
возраст не более 5 лет от продажи из автосалона;
договор оформляется только при наличии полного пакета документов;
все системы и узлы должны быть исправны;
отсутствие юридических ограничений;
страховка.
Дополнительные бонусы, которые вы получаете от компании BLS:
Контроль ТО.
Скидки при текущем ремонте на наших СТО.
Предоставление отчета о работе.
Помощь в переоборудовании салона и включении дополнительных опций.
Специальные условия страхования.
Установка GPS – датчиков и мобильных приложений для полного контроля над местонахождением.
По договоренности – полный контроль над автомобилем с прохождением плановых ТО, смене резины и жидкостей.
Защита от рисков
Чтобы транспортное средство не вернулось к вам в неисправном состоянии или не было использовано в мошеннических операциях, компания следует определенным требованиям.
Составляется договор, в котором прописываются страховые риски на случай угона или повреждения.
Оформляется полное КАСКО.
Определяются требования к потенциальным водителям (стаж работы, социальные условия и т.д.). Как правило, это возраст от 21 года и наличие прав и стажа вождения от 2-х лет.
Берутся копии водительского удостоверения и оформляется доверенность на вождение конкретным транспортом.
Прописывается ответственность водителя и берется расписка, заверенная нотариусом.
Фиксируется идентификационный код или миграционная карта (ксерокопии).
Оплачивается залог.
Прокат в Украине – прибыльная инвестиция!
Если сравнить инвестирование в прокатный бизнес с банковскими вкладами или сдачей квартир, то получится, что первое более выгодно. При этом вы получаете свои выплаты в твердой валюте, устанавливаете договорные сроки, имеете низкие риски.
При ДТП всегда последует возмещение ущерба. Автомобили имеют достаточную загрузку благодаря круглосуточной работе Call Center 24/7 для клиентов, включая международные системы бронирования.
Автопрокат в Украине от BLS – это Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Харьков. Это охват больших городов, где живет достаточно клиентов, которые с радостью воспользуются вашим авто, принося вам стабильный пассивный доход.
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