Сдам авто в аренду: как получить максимум прибыли при минимальных рисках

У вас есть хороший автомобиль, но вы по какой-то причине его активно не используете? Сдайте его в аренду и зарабатывайте без траты времени!

Сдам авто в аренду: как получить максимум прибыли при минимальных рисках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/063/5c7d0f063412a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/063/5c7d0f063412a.jpg 2019-03-04T13:57:00+02:00 Авто У вас есть хороший автомобиль, но вы по какой-то причине его активно не используете? Сдайте его в аренду и зарабатывайте без траты времени!

Все на самом деле так просто, однако действительно прибыльным такой бизнес может стать, если построить его правильно.

Многие люди в Украине заинтересованы во временной аренде авто. Например, приезжая в ваш город в командировку или в туристическую поездку, на время ремонта собственной машины и т.д. Также сдача в прокат активно используется в службе такси и организации трансферов.

Возникает несколько важных вопросов. Куда выгоднее сдать автомобиль – в прокат или такси посуточно? Как работать – в частном порядке или сотрудничать с профессиональной компанией? Сколько можно заработать? Каковы риски? Давайте проанализируем подробнее каждый аспект.

Аренда авто в такси

Если вас интересует собственный бизнес, выгоднее иметь несколько машин. Придется оформить документы на ИП и подобрать по 2 водителя на каждое авто, которые будут работать посменно. При этом все техосмотры, оформление документов и неограниченного полиса вы берете на себя. Транспортное средство должно иметь специальную страховку, которая разрешает использование в такси. Страховые выплаты в случае ДТП вы получите только тогда, когда ваш водитель не является виновником. Как видите, риски достаточно высоки.

Доход же от бизнеса будет делиться с водителем напополам, вероятны простои и выход из строя из-за поломок. С одной машины вы сможете получить примерно по 500 гривен в день, без гарантии сохранности авто. Еще меньше вы получите при сдаче своего автомобиля под такси в специализированную компанию. В этом случае износ автомобиля многократно возрастает. Так стоит ли включаться в этот бизнес? Решать вам.

Сдача в аренду частнику

Сотни людей в интернете ищут автомобиль во временное пользование, часто с последующим выкупом. Иногда – для работы в такси, но прежде всего – для личного пользования. Проверить кандидата на надежность в этом случае достаточно сложно. Даже при наличии прописки, семьи и внешней порядочности, вы можете получить только общее впечатление о человеке, при необходимости оказать кредит доверия.

В таком случае лучше составить договор с указанием предмета, условий, реквизитов сторон, сроков и величины оплаты, с наличием подписей. Гарантом сделки может служить нотариальное заверение и акты приема-передачи. Сумма аренды индивидуальна, но вряд ли она будет выше, чем в такси. Вы также полностью за свой счет будете устранять серьезные поломки, а при возникновении проблем арендатор может доставить много хлопот.

Посуточный прокат – сотрудничество с профессиональной компанией

Статистика свидетельствует, что клиенты с серьезными намерениями заработать на своем авто чаще обращаются в специализированные центры, чем к частникам, получая гарантии и будучи уверенными в тщательной проверке автомобиля.

Вы можете стабильно получать пассивный доход от автопроката, сотрудничая с компанией, наладившей большой поток клиентов. Например в компании BLS, основанной на европейских стандартах партнерского сотрудничества, эта практика успешно применяется уже долгие годы.

Для клиентов и владельцев автомобилей за это время разработаны оптимальные условия, и постоянные арендодатели продолжают свои контракты из года в год, но поток новых не иссякает: здесь лояльны к партнерам, производят своевременные выплаты и всячески защищают автомобиль.

Условия для арендодателей

Стабильная ежемесячная оплата отработанного периода.

Доход распределяется таким образом: 70% владельцу, 30% – комиссионные за подбор клиентов и организацию процесса.

Ограничение пробега для сохранности автомобиля.

Если вы только планируете купить автомобиль, мы проконсультируем вас о самых востребованных торговых марках и покупке.

Сколько может зарабатывать ваш автомобиль

Если ваш автомобиль эконом-класса возрастом не более 3-х лет, можно заработать от 400 USD, бизнес – 900 – 1 500 USD в месяц. Доход от внедорожников – от 1 200 – 3 000 USD. Для класса "VIP" сумма выплат доходит до 6 000 USD. Также сдаются в прокат минивэны, кабриолеты и лимузины, в компании работает мотопрокат.

Какие есть требования к авто?

возраст не более 5 лет от продажи из автосалона;

договор оформляется только при наличии полного пакета документов;

все системы и узлы должны быть исправны;

отсутствие юридических ограничений;

страховка.

Дополнительные бонусы, которые вы получаете от компании BLS:

Контроль ТО.

Скидки при текущем ремонте на наших СТО.

Предоставление отчета о работе.

Помощь в переоборудовании салона и включении дополнительных опций.

Специальные условия страхования.

Установка GPS – датчиков и мобильных приложений для полного контроля над местонахождением.

По договоренности – полный контроль над автомобилем с прохождением плановых ТО, смене резины и жидкостей.

Защита от рисков

Чтобы транспортное средство не вернулось к вам в неисправном состоянии или не было использовано в мошеннических операциях, компания следует определенным требованиям.

Составляется договор, в котором прописываются страховые риски на случай угона или повреждения. Оформляется полное КАСКО. Определяются требования к потенциальным водителям (стаж работы, социальные условия и т.д.). Как правило, это возраст от 21 года и наличие прав и стажа вождения от 2-х лет. Берутся копии водительского удостоверения и оформляется доверенность на вождение конкретным транспортом. Прописывается ответственность водителя и берется расписка, заверенная нотариусом. Фиксируется идентификационный код или миграционная карта (ксерокопии). Оплачивается залог.

Прокат в Украине – прибыльная инвестиция!

Если сравнить инвестирование в прокатный бизнес с банковскими вкладами или сдачей квартир, то получится, что первое более выгодно. При этом вы получаете свои выплаты в твердой валюте, устанавливаете договорные сроки, имеете низкие риски.

При ДТП всегда последует возмещение ущерба. Автомобили имеют достаточную загрузку благодаря круглосуточной работе Call Center 24/7 для клиентов, включая международные системы бронирования.

Автопрокат в Украине от BLS – это Киев, Львов, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Харьков. Это охват больших городов, где живет достаточно клиентов, которые с радостью воспользуются вашим авто, принося вам стабильный пассивный доход.

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