Сезонные скидки на авто: когда выгоднее всего покупать машину в Украине

Реклама

В Украине растет спрос на автомобили. Граждане страны каждый месяц покупают более пяти тысяч новых машин и больше 25 подержанных. При этом с началом осени – в сентябре – рынок купли-продажи автомобилей существенно оживился. Почему украинцы бросились покупать автомобили осенью, и в какой сезон выгоднее совершать такие покупки, узнали журналисты программы "Утро с Украиной".

Водитель Роман каждый день за рулем и не представляет жизни без своего автомобиля. Машину он купил 11 лет назад в официальном салоне. При этом успел совершить покупку буквально за пару дней до того, как курс доллара в 2008 году резко подскочил до 8 гривен. Кроме того, когда Роман пришел в автосалон, ему предложили не новую машину, а ту, которая побывала на тест-драйвах. Цена была выгодной, и автолюбитель сразу согласился на покупку. Таким образом, ему удалось получить почти новую машину и существенно сэкономить.

"Этот автомобиль стоял в салоне, и любой приходящий клиент имел возможность прокатиться, чтобы понять ходовые характеристики данного автомобиля. Когда я его брал, у него пробег был чуть больше 1500 километров. На тот момент автомобиль при курсе 5 грн/долл. стоил 127 тысяч гривен, а я его взял за 120 тысяч гривен. То есть 7000 гривен – больше тысячи долларов – скидки получил", – говорит Роман.

Роману повезло, потому что обычно такие машины покупают сами работники автосалонов. Но это вовсе не означает, что за новые авто нужно выкладывать их полную стоимость. Автомобильные эксперты уверяют – скидки есть всегда, особенно сезонные.

"Если говорить о том, что чтобы сэкономить максимум денег для семейного бюджета, то лучше рассматривать осенние предложения – ближе к ноябрю, декабрю", – советует автомобильный эксперт Евгений Муджири.

Читайте также: Водителей в Украине обязали включать фары днем

Оказывается, именно осенью автомобильные дилеры освобождают свои склады для поставок обновленных моделей. А еще продавцы хотят улучшить статистику продаж к концу года. Именно поэтому в этот период и делают скидки, которые порой достигают 20%!

"В следующем году эти автомобили будут старше на год по документам и, соответственно, они будут не так ликвидны на рынке при последующей перепродажею Да и при первоначальной продаже их нужно будет дешевле продать первому покупателю", – объясняет Муджири.

А вот подержанные авто дешевле всего стоят зимой, когда в Украине падает спрос на ценные покупки.

Впрочем, специалисты предостерегают: чтобы не купить на вторичном рынке авто "кота в мешке" – например, перекрашенную или битую машину – осматривать ее нужно когда на улице светло. При этом нужно не забывать торговаться.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, какие схемы используют автоворы и как защитить cвой автомобиль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама