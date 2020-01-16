Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

"Шаурма" и "Дембель": какие оригинальные номера авто заказывают украинцы

16 января, 17:58

За год в стране появилось больше 4 тысяч необычных номерных знаков

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

За 2019 год украинцы заказали более 4 тысяч индивидуальных номерных знаков, на которые уже установлены официальные цены. Как сообщает УНН со ссылкой на данные МВД Украины, среди таких знаков – ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА и другие.

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", - ответили в Главном управлении МВД на запрос.

В частности, были выполнены заказы именных номерных знаков – ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗІМ, СЕРЕГА. Кроме того, украинцы получили креативные номерные знаки КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Читайте также: В Кабмине хотят разрешить украинцам заказывать автономера через интернет

Реклама

Также были созданы цифровые комбинации ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Еще несколько человек заказали англоязычные номерные знаки – MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

В тренде
Легализация казино в Украине: эксперт назвал плюсы и минусы закона

В МВД напомнили, что сроки изготовления индивидуального номерного знака составляет до месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

Напомним, также в 2018 году в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве – серия номерных знаков КА. В том же году в Украине упростили процесс регистрации авто:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авто водители номера автомобили номерные знаки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налог
25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налогАвто
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуАвто
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
В Украине упал спрос на грузовики и микроавтобусы: ТОП-5 марок года
В Украине упал спрос на грузовики и микроавтобусы: ТОП-5 марок годаАвто
Транспортный налог на машины: в каких случаях платить нужно меньше 25 тысяч
Транспортный налог на машины: в каких случаях платить нужно меньше 25 тысячУкраина
Штраф – 34 тысячи: в
Штраф – 34 тысячи: в "Слуге народа" хотят жестче наказывать за нарушение ПДДУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...