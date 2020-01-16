"Шаурма" и "Дембель": какие оригинальные номера авто заказывают украинцы

За год в стране появилось больше 4 тысяч необычных номерных знаков

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

За 2019 год украинцы заказали более 4 тысяч индивидуальных номерных знаков, на которые уже установлены официальные цены. Как сообщает УНН со ссылкой на данные МВД Украины, среди таких знаков – ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА и другие.

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", - ответили в Главном управлении МВД на запрос.

В частности, были выполнены заказы именных номерных знаков – ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗІМ, СЕРЕГА. Кроме того, украинцы получили креативные номерные знаки КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

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Также были созданы цифровые комбинации ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Еще несколько человек заказали англоязычные номерные знаки – MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

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В МВД напомнили, что сроки изготовления индивидуального номерного знака составляет до месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

Напомним, также в 2018 году в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве – серия номерных знаков КА. В том же году в Украине упростили процесс регистрации авто:

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