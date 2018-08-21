Шеф-дизайнер Land Rover создал хромированного носорога

Главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн представил необычный проект — скульптуру носорога длиной 1,2 метра. Она является частью инициативы компании по защите африканских носорогов, которые находятся под угрозой исчезновения. Land Rover помогает сохранить их популяцию на протяжении последних 15 лет.

Работа Макговерна выполнена в хромовом цвете, рог окрашен в красный. Это символ красителя, который используют природоохранные и экологические организации для защиты животных от браконьеров и охотников. Эту и еще 20 скульптур установят в различных частях Лондона в рамках программы Tusk Rhino Trail.

По словам Макговерна, хромовая отделка, которая видна с большого расстояния, должна символизировать бедственное положение животных. Красный рог, помимо красителя, отражает ту небольшую часть, ради которых носорогов истребляют.

Использовать скульптуры для демонстрации идей и вектора развития дизайна стали многие производители. Чаще всего это делает Mercedes-Benz. Последняя работа дизайнеров марки — скульптура Aesthetics Progressive Luxury, рассказывающая о ном шоу-каре.

Напомним, житель Великобритании Фрэнк Ротвелл оснастил свой 50-летний Land Rover Series II паровым двигателем. Внедорожник укомплектовали бойлером и емкостью для воды.

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